Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Российские власти активно обсуждают выход из Европейской конвенции по правам человека и из Совета Европы.





Эти меры дадут право не исполнять решения Европейского суда по правам человека. Сегодня об этом сообщает агентство «Новости» со ссылкой на внутренние источники.





«При рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает. В государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», — утверждает собеседник агентства.





Отметим, что в последнее время ЕСПЧ все активнее отменяет решения российских судов, особенно по политическим делам.





АПН следит за развитием событий.



