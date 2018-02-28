Мединский выступил за передачу всех русских усадеб в частное владение

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что единственным по его мнению шансом возродить русские усадьбы является их продажа или сдача в аренду частным лицам. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».



«Усадебный мир России является национальным достоянием — как замки Шотландии, Германии. На мой взгляд, все усадьбы, кроме тех, где сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам — это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрожденная усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы», — считает чиновник.



По словам главы Минкульта, усадьба может быть «местом проживания людей, в это дело влюбленных, или стать частью разных форм туризма».



«Что касается налогов. Владелец должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника», — добавил Мединский.





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