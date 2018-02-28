 

Мединский выступил за передачу всех русских усадеб в частное владение

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с заявлением о том, что единственным по его мнению шансом возродить русские усадьбы является их продажа или сдача в аренду частным лицам. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

«Усадебный мир России является национальным достоянием — как замки Шотландии, Германии. На мой взгляд, все усадьбы, кроме тех, где сейчас находятся государственные музеи, должны быть переданы частным владельцам — это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрожденная усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы», — считает чиновник.

По словам главы Минкульта, усадьба может быть «местом проживания людей, в это дело влюбленных, или стать частью разных форм туризма».

«Что касается налогов. Владелец должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника», — добавил Мединский.

АПН следит за развитием событий.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российские государственные музеи остаются без защиты
» Минкультуры раскритиковало проект закона о налоге на интернет
» Отечественные фильмы подвинут Голливуд
» В Москве после реставрации открыли памятник Тарасу Шевченко
» Умом природу не понять – Пострадал дом-музей Тютчева.
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Большой казачий круг: апатия и разочарование

Гори, гори ясно!

Гори, гори ясно!

Телевизор и бокс. Эпоха обесценивания мозгов?

Телевизор и бокс. Эпоха обесценивания мозгов?

Экспертный мордобой на фоне Кремля

Экспертный мордобой на фоне Кремля

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мединский выступил за передачу всех русских усадеб в частное владение

  • 23:24
  • 163
Высокая нота председателя Си

Высокая нота председателя Си

РПЦ требует государственной поддержки для теологии

  • 15:02
  • 314
Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

В Санкт-Петербурге из муниципального жилья выселяют семью с малолетним ребенком

Исламизм как попытка самоликвидации культуры

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru