 

РПЦ требует государственной поддержки для теологии

Патриарх Кирилл выступил с предложением начать издавать учебные пособия по теологии при поддержке государства. По словам главы РПЦ, это никак не противоречит принципу светскости образования. Слова патриарха цитирует новостное агентство «Интерфакс». 

Как заявил настоятель, церковь нуждается в издании новых книг, справочных учебных пособий по теологии, «в том числе и при государственной поддержке». «Поддержка теологии государством никоим образом не ставит под сомнение принцип светскости образования, но зато является, если хотите, символическим финалом той ценностной системы образования, которая была создана не академическим сообществом, а партийными идеологами, и была агрессивно атеистической», — заявил Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Напомним читателям, что ранее теология была признана научной дисциплиной и появилась возможность защищать по ней кандидатские и докторские диссертации.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: РПЦ
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