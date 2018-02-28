В Санкт-Петербурге из муниципального жилья выселяют семью с малолетним ребенком

Приговора о выселении Василевских местные власти добивались два года.

В небольшой квартире на юго-западе Кировского района Василевские живут уже восемнадцать лет. Живут очень скромно. Жилье без евроремонта. К слову, в квартире очень мало места, используется складная мебель. Домашних животных здесь тоже не держат, поскольку у самих крыша над головой может исчезнуть в любую минуту.

Проблемы начались два года назад, когда местная администрация заявила об исключении Татьяны из списков нанимателей и запустила процедуру выселения.

Оказалось, органы самоуправления усомнились в правопреемстве женщины. До 2006 года в скандальной квартире она проживала с отцом, который и был нанимателем.После его кончины Татьяна не успела продлить договор социального найма. И её убрали из списка нанимателей, не смотря на то, что она вместе с двумя детьми имеет постояннуюрегистрацию с 2000 года. Отказ в продлении договора чиновники мотивировали тем, что якобы нет доказательств родства Татьяны и покойного нанимателя.

— Дело в том, что я всю жизнь проживала с отчимом и с матерью, но под конец жизни мой родной отец решил возобновить со мной общение, — поясняет Татьяна.

Женщина собрала все необходимые справки и документы, включая свидетельство о рождении, но суду оказалось«недостаточно», и в удовлетворении требований было отказано.

После вынесения решения районная администрация подала иск с требованием выселить семью. И эти тяжбы также проходили со множеством нарушений. А прокурор настоятельно требовал выселить семью.

Судья Кировского районного суда полностью проигнорировала, что в деле присутствуют две справки, совершенно противоречащие друг другу, в одной справке Татьяна и ее дети числятся как «наниматели», а в другой, поданной истцом, они числятся как «пользователи».

Сам документ вызвал немало обсуждений у адвокатов и правозащитников, но в проведении экспертизы справок было отказано. Также как в ходатайстве об участии представителя уполномоченного по правам ребенка на судебном заседании.

Впоследствии Татьяна Василевская подала апелляцию, но опять безуспешно, судья решил не обращать внимание на доводы семьи о том, что родство Татьяны и покойного отца судом не устанавливались и даже не рассматривались, также суд проигнорировал то, что несовершеннолетнему ребенку негде жить.

В защиту семьи Василевских выступила депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, при ее участии было подано заявление в Следственный комитет, с требованием провести расследование о подложном документе, который предоставило районное жилищное агентство.

— Другого жилья у нас нет, идти совершенно некуда. Любые представленные нами доказательства, остаются незамеченными. Складывается впечатление, что такую настойчивость чиновников можно объяснить только личных финансовыми интересами.А это убивает всякую надежду на справедливость», — говорит Татьяна Василевская.

Отметим, в поддержку выселяемой семьи вступились многие правозащитники, депутаты Государственной Думы, общественники. Но и их обращения полностью игнорируются, а порой и вызывают у чиновников раздражение.

Не исключено, что сложившаяся ситуация – это сведение счетов с самой Татьяной, так как она сама является активным общественником и неоднократно заявляла о нарушениях со стороны местной власти.

Добавим, что согласно российскому законодательству, выселение несовершеннолетнего из муниципальной квартиры возможно только после предоставления другого благоустроенного жилого помещения. Но в Кировском районе Санкт-Петербурга установленные законом страны нормы, видимо, работают как-то иначе. Чиновников не заботят проблемы одной простой семьи, и они с легкостью выстилают им горький путь на улицу.