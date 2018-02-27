Пока я болел, некий адепт Грудинина пришёл ко мне в вопрошальник и несколько раз спросил, какие у меня, собственно, претензии к «кандидату от народа». Свой вопрос он отослал раз пять, немного варьируя выражения. Особенно напирая на то, что Грудинин русский и «выражает русские интересы».

Это, конечно, здорово, что он русский. Но вот насчёт русских интересов я бы не торопился.

Посудите сами. У человека основной «бизнес» - сдача в аренду земли под азербайджанские торговые центры. Работает он не абы с кем, а с Агаларовым, вице-президентом Всероссийского азербайджанского конгресса. Работает давно, с девяностых. Дети, опять же, у этих же работали. То есть это именно что ОСНОВНЫЕ ПАРТНЁРЫ.

Ну да, в России это норм. Русского бизнеса нет, надо кого-то держаться, а азербайджанцев у нас раскормили до размеров тираннозавра. Что ж не держаться тираннозавра. Кто осудит. Однако Грудинин пошёл в политику. Президентом не станет, но из политики уже не денется. И чьи интересы он будет представлять? Не многовато ли у нас и без него лиц, представляющих интересы этого замечательного народа?

Но это сторона материальная. А есть ещё и идейная.

Вот например. Грудинин – активный пользователь «дешёвой рабочей силы». В «колхозе» у него работают узбеки и таджики. Что само по себе тоже понятно, никто не осуждает и так далее. Но есть нюансы. Вот, например, Грудинин в одном интервью хватится, как он хорошо таджикам и узбекам платит. И по ходу произносит такую фразу - «у нас зарплата так называемого мигранта и работника одинаковая, потому что у них должны быть те же самые права.» И тут у него вылезает очень интересная проговорка – «ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ мигрант». То есть мигранта нельзя даже мигрантом называть. Понимаете? Заметим, что это именно оговорочка. То есть он действительно «так видит».

Я такую оптику понимаю, конечно. Когда у тебя все дела с такими людьми и вся польза тоже от них же, поневоле начинаешь быть на их стороне.

Помню, общался я когда-то со среднекрупным милиционером (по делу). Вполне себе такой русский дядя, у которого в кабинете грузины и армяне разве что не ночевали. И он их постоянно приводил в пример: вот, дескать, хорошие люди, у меня с ними и дела, и уважение от них, а от русских этих наших одни проблемы. С такой, знаете, характерной интонацией.

И вот глядя на этого самого Грудинина, я так и слышу - - -