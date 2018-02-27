На время проведения ЧМ-2018 разрешат употреблять кокаин и марихуану

Российские власти на время проведения чемпионата мира по футболу легализуют употребление наркотических и психотропных веществ по рецепту. В число таких препаратов входят также марихуана и кокаин. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на оргкомитет ЧМ-2018.





Отметим, что такие правила действуют во время каждого чемпионата мира. Болельщики имеют право даже проносить наркотические средства на трибуны при наличии рецепта от врача на русском или английском языке. Объем препарата не должен превышать указанного в документе. Заниматься проверкой рецептов будут сотрудники силовых структур на местах. Футбольные фанаты могут взять с собой на стадион до семи наименований лекарственных средств, но не более одной упаковки каждого, если другой объем не предусмотрен рецептом.





Любопытно, что согласно правилам Евразийского экономического союза, в Россию при наличии разрешения или справки можно ввозить кокаин, кодеин, морфин, амфетамин, а также марихуану. Как известно, курение на российских стадионах запрещено, однако медики могут выписать каннабис в других лекарственных формах, например - в виде капель.





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