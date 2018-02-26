Кремлевские власти готовят пакет новых «майских указов»

Администрация президента России готовит пакет новых майских указов, сообщает сегодня агентство РБК со ссылкой на федерального чиновника и другие источники, знакомые с ходом обсуждений.





Стоит заметить, что после победы на выборах 2012 года Владимир Путин подписал 11 президентских указов, которые содержали информацию о зарплатах бюджетников, предписывали проведение специальных мероприятий для обеспечения граждан страны доступным жильем и другие цели, касающиеся самых разных областей — от науки и демографии до обороны и внешней политики. Все это должно быть выполнено в течение 2012 — 2020 годов.





Точное содержание новых указов пока неизвестно. Источники РБК утверждают, что предложения от министерств формируются в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, намеченному на 1 марта, которое в дальнейшем может перерасти в серию указов.





Экономическая программа Путина обсуждается на совещаниях с участием помощника президента Андрея Белоусова, главы администрации Антона Вайно, министра финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.





Главной темой новых «майских указов», скорее всего, станет борьба с бедностью. В числе возможных готовящихся мер могут оказаться повышение расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, а также фокусировка социальной поддержки на действительно нуждающихся гражданах страны.





Министерство финансов выступает с инициативой о переходе на адресную социальную помощь, то есть чиновники хотят начать учитывать критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат или материальной помощи.





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