Член банды Цапков Федор Стрельцов прибрал к рукам все активы своего главаря





Как считали многие, все активные участники банды, виновной в убийстве 12 человек и совершившей сотни тяжких преступлений, получили заслуженное наказание. Однако, после публикации письма Сергея Цапка становится понятно, что одному из главарей банды – Федору Стрельцову, ныне крупному землевладельцу из Кущевского района Краснодарского края – удалось избежать встречи с правосудием







Поводом для этого предупреждения стала «запоздало» полученная Цапком информация о том, чем занимался Стрельцов все то время, когда шло следствие по кущевскому делу. Пока Цапок находился в СИЗО Владикавказа, Стрельцов при помощи своих новых знакомых - судьи Светланы Мартыновой и топ-менеджера Россельхозбанка Григория Кудри – смог поставить под свой контроль сельхозпредприятия семьи Цапков «Артекс Агро» и «Юг Агротехника», а также холдинг «Север Кубани», где Стрельцов был с Цапком полноправным компаньоном.



Вот почему Сергей Цапок с угрозой пишет своему подельнику Федору Стрельцову, которого он считал «порядочным человеком», что если бы он обо всем этом знал, то еще во время предварительного следствия сообщил бы об участии Стрельцова в банде следователю Бородину, который активно интересовался Стрельцовым и всей его криминальной деятельностью. Но Цапок не стал «сдавать» Стрельцова, надеясь, что тот отдаст его жене Анжеле-Марии реальные деньги – 300 млн рублей – за компанию «Юг Агротехника», а также долю от продажи «Артекса» и «Севера Кубани». А когда Цапок узнал, что Стрельцов не выполнил договоренности и стал предлагать за «Юг Агротехнику» цену вдвое меньше, а за остальные активы – вообще ничего, он решил направить ему предупреждение, эдакую черную метку. К тому же Цапок напоминает Стрельцову, что если бы не вмешательство судьи Мартыновой и ее отца Ивана Колесника, то никто бы не тронул и другое его предприятие семьи Цапков - «Артекс Агро» (Мартынова через суд перевела земли на новое предприятие АО «Маяк», в котором она на своего брата Владимира Колесника оформила 50% доли).



А чтобы Стрельцов подумал о возможных последствиях своих действий, Цапок напоминает ему, что он участвовал во всех делах банды, хотя об этом Цапок следователям ничего не сказал. Для большего понимания Цапок сообщает Стрельцову о еще одном их компаньоне - Вячеславе Цеповязе, владельце ООО «Слава Кубани»: «Хочу тебе сказать, что Славе дали 20 лет только из-за Вовы Алексеева показаний. Я за него и слова не говорил».

Письмо покойного главаря кущевской банды Сергея Цапка своему оставшемуся на свободе подельнику Федору Стрельцову произвело эффект разорвавшейся бомбы в СМИ. Об этом в своем расследовании пишет издание Московский Монитор.Как считали многие, все активные участники банды, виновной в убийстве 12 человек и совершившей сотни тяжких преступлений, получили заслуженное наказание. Однако, после публикации письма Сергея Цапка становится понятно, что одному из главарей банды – Федору Стрельцову, ныне крупному землевладельцу из Кущевского района Краснодарского края – удалось избежать встречи с правосудием В своем письме Цапок предупреждает Стрельцова, что может сообщить следствию компрометирующие сведения, в том числе по фактам бандитизма, которые могут привести Стрельцова в места не столь отдаленные лет так на пятнадцать. «Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, но я за тебя и слова не сказал», - из этой фразы письма становится понятно, что Стрельцов принимал непосредственное участие в банде и остался на свободе только благодаря Цапку.Поводом для этого предупреждения стала «запоздало» полученная Цапком информация о том, чем занимался Стрельцов все то время, когда шло следствие по кущевскому делу. Пока Цапок находился в СИЗО Владикавказа, Стрельцов при помощи своих новых знакомых - судьи Светланы Мартыновой и топ-менеджера Россельхозбанка Григория Кудри – смог поставить под свой контроль сельхозпредприятия семьи Цапков «Артекс Агро» и «Юг Агротехника», а также холдинг «Север Кубани», где Стрельцов был с Цапком полноправным компаньоном.Вот почему Сергей Цапок с угрозой пишет своему подельнику Федору Стрельцову, которого он считал «порядочным человеком», что если бы он обо всем этом знал, то еще во время предварительного следствия сообщил бы об участии Стрельцова в банде следователю Бородину, который активно интересовался Стрельцовым и всей его криминальной деятельностью. Но Цапок не стал «сдавать» Стрельцова, надеясь, что тот отдаст его жене Анжеле-Марии реальные деньги – 300 млн рублей – за компанию «Юг Агротехника», а также долю от продажи «Артекса» и «Севера Кубани». А когда Цапок узнал, что Стрельцов не выполнил договоренности и стал предлагать за «Юг Агротехнику» цену вдвое меньше, а за остальные активы – вообще ничего, он решил направить ему предупреждение, эдакую черную метку. К тому же Цапок напоминает Стрельцову, что если бы не вмешательство судьи Мартыновой и ее отца Ивана Колесника, то никто бы не тронул и другое его предприятие семьи Цапков - «Артекс Агро» (Мартынова через суд перевела земли на новое предприятие АО «Маяк», в котором она на своего брата Владимира Колесника оформила 50% доли).А чтобы Стрельцов подумал о возможных последствиях своих действий, Цапок напоминает ему, что он участвовал во всех делах банды, хотя об этом Цапок следователям ничего не сказал. Для большего понимания Цапок сообщает Стрельцову о еще одном их компаньоне - Вячеславе Цеповязе, владельце ООО «Слава Кубани»: «Хочу тебе сказать, что Славе дали 20 лет только из-за Вовы Алексеева показаний. Я за него и слова не говорил».



Сообщает Цапок Стрельцову и о собственных соображениях, почему он может дать на него показания. Следователь Бородин предлагал Цапку смягчение его вины, если он сдаст Стрельцова и расскажет о махинациях вокруг его холдинга «Север Кубани» - невозвращенных кредитах на общую сумму 7 млрд рублей, а также о темных делах Стрельцова в Ставрополе, о его обнальных фирмах, криминале и совместных «бизнес-проектах» с Цапком. Поэтому Цапок напоминает Стрельцову, что именно тот отвечал за обналичивание незаконно полученных кредитов в краснодарском Россельхозбанке, для чего организовал целую сеть отмывочных фирм, за что и получил кличку от главаря банды – «ФЕДЯ ОБНАЛ». Что за этим последует, Цапок не скрывает, предлагая Стрельцову ознакомиться со статьями УК РФ о мошенничестве и участии в устойчивой вооруженной группе (банде), предполагающими до 15 лет лишения свободы.



Весь «расклад» по Стрельцову, если тот не вернет деньги за «Юг Агротехнику», «Север Кубани», где Цапок был компаньоном Стрельцова, и «Артекс Агро», будет подтвержден документально, предупреждает в своем письме Цапок. Остались все документы по кредитам «Россельхозбанка» на 7 млрд рублей, которые Стрельцов не погасил, и если он думал, что продал холдинг «Север Кубани» и таким образом «избавился» от долгов перед Россельхозбанком, то он ошибался. Напоминает Цапок Стрельцову и о том, что именно тот отвечал за передачу взяток тогдашнему руководству краснодарского Россельхозбанка.



Сам Стрельцов, пишет Цапок, легко может сесть за мошенничество, а все похищенное им имущество достанется Григорию Кудре, с которым они «раздербанили» как холдинг «Север Кубани», так и семейные фирмы Цапка. Помочь посадить Стрельцова мог помочь и бывший владелец ООО СК «Север Кубани» Владимир Дзюба, у которого Цапок и Стрельцов отобрали бизнес. Но теперь, сообщает Цапок, Дзюба сам убеждает его дать показания об этом в отношении Стрельцова.



«Поэтому думай, и я жду ответа до следующего свидания с Анжелой», - предлагает в конце письма Цапок Стрельцову, давая ему понять, что если жена не принесет ему согласие Стрельцова рассчитаться полностью, то Цапок «сдаст» Стрельцова. Но этого не произошло, потому что вскоре после написания письма Сергей Цапок скоропостижно скончался в краснодарском СИЗО, а Стрельцов в очередной раз вышел сухим из воды.



СМИ неоднократно писали, что в 2011 году именно при активном участии Светланы Мартыновой и ее отца Ивана Колесника - за которыми, как теперь выясняется, изначально стоял «казначей» банды Федор Стрельцов, более известный членам банды как ФЕДЯ ОБНАЛ, Кущевский районный суд признал недействительным договор аренды общедолевой земли на 13 000 га, которую обрабатывало цапковское «Артекс Агро». В декабре 2011 года собрание собственников земли проголосовало за долгосрочную аренду с вновь образованным АО «Маяк», первыми акционерами которого стали родственники самой Мартыновой.



Пока шло предварительное следствие по Цапку и другим, ФЕДЯ ОБНАЛ без дела не сидел и в спешном порядке прибирал к рукам активы своего главаря. Для этого судья Мартынова летом 2012 года по указанию Стрельцова создает новое предприятие - ООО «Маяк», подставным участником которого он делает свою гражданскую жену Елену Левдик. Этой фирме-двойнику АО «Маяк» уступает свое право аренды на половину земли - 5300 га. Сразу после этого, осенью 2012 года, Стрельцов через свои предприятия «Агро-Полтавченское», «Староминское» и «Север Кубани» заходит на «маяковские» поля для производства сельхозработ и извлечения прибыли. А затем на эти земли уже официально приходит ООО «Маяк» и продолжает работать на них до начала 2014 года, за неполных пару лет принеся Стрельцову 200 млн рублей чистой прибыли. Именно об этом напоминает своему подельнику главарь банды Цапок: «А вот ты даже земли «Артекса» обрабатывал… Вы с «Артекса» качнули, так что имей совесть».



А весной 2014 года, главарь кущевской банды «с изумлением» узнал, что его подручный ФЕДЯ ОБНАЛ Стрельцов, оказывается, не просто «земли «Артекса» обрабатывал», а забрал их окончательно под свой контроль, переведя мошенническим путем права субаренды со своего ООО «Маяк» на своего же порученца Дмитрия Тищаева. И помогла ему в этом не кто иная, как «золотая судья» Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, получив от Стрельцова за свои услуги несколько порядка 1 млн долларов, как утверждают знающие люди из ее же окружения.



Для реализации этой мошеннической схемы в конце января 2014 года двоюродный брат Стрельцова Арсений Антонецкий, назначенный Еленой Левдик (гражданской женой Стрельцоаа) «директором» ООО «Маяк», подписал с Тищаевым как физическим лицом договор субаренды на 16 земельных участков площадью 5300 га земли сроком на 15 лет, который сдал на регистрацию. Органы Росреестра в регистрации законно отказали по вполне понятным причинам: ООО «Маяк» не являлось законным обладателем права аренды земли - стрельцовская фирма только временно пользовалась землей, а само право аренды принадлежало только АО «Маяк» на срок до 2027 года.



Отказ Росреестра носил формальный характер, но полностью входил в планы Стрельцова и Хахалевой: Тищаев тут же обратился с иском к Росреестру в Кущевский районный суд, который, не долго думая, по указанию Хахалевой зарегистрировал право аренды до 2027 года на самого Тищаева. Стоит ли говорить, что Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции и в кассации оставил в силе это поистине «революционное» решение, ничего общего не имеющее ни законом, ни со здравым смыслом?



Даже не вдаваясь в тонкости законодательства, абсурд случившегося очевиден: как можно переводить право аренды от того, у кого его никогда не было? Это все равно, что вы пустили жильца на несколько месяцев на свою квартиру, а по истечению этого времени вдруг узнаете, что по суду квартира зарегистрирована уже не за вами, а за жильцом! А все дело в том, что ваш жилец оказался знаком с очень влиятельным судьей! Вот так и решаются судебные вопросы с собственностью в системе кубанского «правосудия» Еленой Хахалевой и Федором Стрельцовым.



Далее Стрельцову оставалось лишь правильно распорядиться отобранной у АО «Маяк» землей. Его подручный Тищаев, получив эту землю мошенническим путем в начале 2014 года, тут же передал ее в пользование Стрельцову, который специально для принятия похищенного учредил в феврале 2014 года лично на себя ООО Агрокомплекс «Кущевский», назначив заместителем директора все того же Тищаева. Затем, уже в 2015 году, для легализации имущества, полученного преступным путем, Тищаев уступает похищенное право требования на пять земельных участков другим стрельцовским подельникам. Среди них - Криштопа (он же водитель Стрельцова), Кошенок (зять Стрельцова, муж его двоюродной сестры Эльвиры Антонецкой), Гарькуша (финансовый директор Стрельцова), Евтеева (юрист Стрельцова, бывший регистратор, через которую проходила регистрация права аренды на Тищаева).



В итоге 5 участков из 16-ти за 173 млн рублей были уступлены в пользу ОАО «ОПХ племзавод "Ленинский путь"», управляющей компанией которого в тот период было ООО «Парус Агро групп». В начале 2017 года эта компания была поглощена ЗАО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». Стоит ли говорить, что полученные за эту сделку деньги через Криштопу и Кошенка тут же попали к Стрельцову и судье Хахалевой?



Подмяв под себя «артексовские» земли, Стрельцов, не стал церемониться и с женой главаря кущевской банды, предложив за ее предприятие «Юг Агротехника» сумму, по мнению Сергея Цапка, несоизмеримую с его стоимостью. В ответ Анжела-Мария возмутилась и пожаловалась мужу, который и написал гневное письмо своему подельнику, угрожая, что все расскажет следователям о его преступной биографии. Именно об этом и пишет Стрельцову Цапок: «она (Анжела) с тобой договорилась о сумме, которая устроила, и я, конечно, решил не писать на тебя (показания) и не сдавать (следователям). Теперь ты эту сумму ломаешь пополам, а это неправильно. Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, но я за тебя и слова не сказал».



Но после скоропостижной смерти Сергея Цапка в Краснодарском СИЗО 5 июля 2014 года у ФЕДИ ОБНАЛА Стрельцова отпала любая необходимость соблюдать какие-либо «приличия» в отношении родственников своего криминального босса. Под давлением Стрельцова и Кудри Анжела-Мария Цапок всего за 10 млн рублей сразу продала успешно действующую фирму «Юг Агротехника», которая, как писали СМИ, в 2012 году заработала более 250 млн рублей, а сама супруга Сергея Цапка только дивидендов получала в год по 50–60 млн рублей.



Новым владельцем «Юг-Агротехники» стал человек по имени Виктор Назаренко, сначала работавший водителем у жены Григория Кудри – топ-менеджера краснодарского филиала Россельхозбанка, а потом ставший завгаром филиала. Именно Григорий Кудря упоминается в письме Цапка Стрельцову: «Ты сядешь, и это я тебе обещаю, если не поступишь порядочно. А твой новый компаньон Гриша (Кудря), на которого ты ссылаешься, будет просто хлопать в ладоши, ведь все достанется ему, когда тебя посадят. Вы просто все ох…е, вы же все имели со мной дела».



Но Сергей Цапок, похоже, не знал, в чьих интересах действовал Федор Стрельцов, убедив его жену продать компанию за бесценок. Все стало на свои места, когда через некоторое время после этой сделки в «Юг Агротехнике» появился новый руководитель Александр Квашин, ранее занимавший пост заместителя генерального директора «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева» - семейного бизнеса тогдашнего губернатора Краснодарского края, а ныне министра сельского хозяйства России Александра Ткачева.



Как и следовало ожидать, водитель Назаренко в собственниках «Юг-Агротехники» долго не задержался. Очень скоро новым владельцем предприятия стало ООО «Южная топливно-энергетическая компания», связанное с вице-губернатором Краснодарского края Вадимом Лукояновым, который курировал топливно-энергетический комплекс и много чего еще. В феврале 2015 года Лукоянова арестовали по подозрению в махинациях при реконструкции сочинских электросетей, через несколько недель подал в отставку Александр Ткачев, а «Юг-Агротехнику» вновь перепродали – теперь уже некоему ООО «Регион», зарегистрированному в центре Краснодара.



Похожую махинацию Стрельцов провернул и с гордостью «империи» Цапков – молочной мегафермой, активы которой оценивались в 1 млрд рублей. Сначала компания «Артекс-агро», на балансе которой находилась ферма, была целенаправленно обанкрочена при участии Стрельцова, Пономарева, и того же Кудри, включая брата его жены Дроздова. А затем ее имущество выкупил холдинг «Парус Агро Груп», в конце 2016 года, в свою очередь, поглощенный «Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева».



Активы холдинга «Север Кубани» Стрельцов и Кудря переоформили на однодневку ООО «Луч», в которой они стали учредителями, а затем «Луч» был поглощен все тем же ЗАО «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева».



С оставшимися 6000 га земли АО «Маяк», которые ранее арендовало «Артекс Агро», Стрельцов поступил столь же решительно, «закатав в асфальт» представителя АО «Маяк» Викторию Лесную, которая по оговору Стрельцова получила 8 лет колонии. Параллельно с помощью судейской «крыши» - Мартыновой и Хахалевой – Стрельцов в «судебном» порядке лишил супруга Лесной Бориса Гурдисова его прав на акции АО «Маяк», после чего основным «акционером» и директором АО «Маяк» стал зять Стрельцова Кошенок. Тот незамедлительно и безвозмездно передал все 6000 га в субаренду стрельцовскому «Агрокомплексу Кущевскому» вместе с урожаем на 100 млн рублей, отправив АО «Маяк» в преднамеренное банкротство. На этой земле «Агрокомплекс» «имени Стрельцова» и продолжает работать по настоящее время, получив за последние три года десятки миллионов рублей чистой прибыли.



Все бы так продолжалось и далее, пока по заявлению конкурсного управляющего АО «Маяк» Хасанова Следственное управление СК РФ по Ростовской области не возбудило в отношении зятя и подельника Стрельцова Виталия Кошенка уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). А уже в ходе следствия на свет стали вылезать криминальные аферы самого ФЕДИ ОБНАЛА- Стрельцова, в том числе и прошлых лет, о которых он, очевидно, уже постарался забыть. Добавили масла в огонь и реальные показания конкретных людей, пострадавших от Стрельцова в период его верховенства в кущевской банде.



В отношении других фигурантов письма Сергея Цапка - судьи Мартыновой и ее отца Ивана Колесника - СК РФ в августе 2016 также возбудил уголовное дело по мошенничеству. Следствие по нему завершено, Мартыновой и Колеснику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.



Тем временем организовавший всю эту хитроумную схему Федор Стрельцов, он же казначей, он же ФЕДЯ ОБНАЛ, и его подельник Андрей Карпенко - как теперь выясняется, доверенный человек лидера банды Сергея Цапка, по заданиям которого он также отжимал землю у селян, - продолжают захватывать кущевские земли. Помогает им в этом все та же судья Елена Хахалева, невзирая на череду скандалов вокруг ее имени. Так что «весточка с того света» для Федора Стрельцова, хоть она и была написана четыре года назад, оказалась очень кстати. Как бы ни пытался Стрельцов скрыть свое темное прошлое, ему не удастся уйти от заслуженного наказания.





Первая публикация - Московский Монитор