 

Россиян в последний раз ознакомили со списком «Королей госзаказа»

Первые строчки рейтинга «Королей госзаказа», который публикует сегодня издание Forbes, возглавили сразу три бизнесмена — Алексей Крапивин, ​сын покойного экс-советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея Крапивина, а также его партнеры Валерий Маркелов и Борис Ушерович. 

По информации журналистов, Крапивин, Маркелов, Ушерович и их деловые партнеры владеют ​группой компаний «1520», ведущей строительство, реконструкцию и ремонт железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году корпорация выиграла господряды на 218 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял бизнесмен Дмитрий Пумпянский, его «Трубная металлургическая компания» (ТМК) и группа «Синара». Ими были получены подряды от «Роснефти» и РЖД на 173,5 млрд рублей.

На третьем месте Аркадий Ротенберг, которому удалось заполучить через «Стройгазмонтаж» господряды Газпрома на 88,1 млрд рублей.

В первую пятерку рейтинга также вошли совладельцы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров с подрядами от «Газпрома» и «Роснефти» на поставку труб на общую сумму 63,9 млрд руб. и контролирующие ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов. В 2016 году их компания выиграла тендер на строительство автотрассы «Таврида» с выходом на Керченский мост, который специалисты Forbes тогда оценили в 128 млрд руб., поставив Абрамова и Перевалова на второе место рейтинга за 2017 год. 

Напомним читателям, что в прошлом году российский премьер Дмитрий Медведев подписал указ, по которому госкомпании получили право не раскрывать данные о победителях госзакупок. Это постановление дает государственным корпорациям право не публиковать в реестре госзакупок сведения о поставщиках, подрядчиках и исполнителях тендеров, а также не предавать огласке данные о договорах, заключенных с субподрядчиками, в том числе не раскрывать предмет и цену контракта.

В связи с этим, есть основание полагать, что опубликованная изданием Forbes информация стала достоянием общественности в последний раз.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Новые законы
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