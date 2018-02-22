Есть такой бизнес: «дружить до смерти»

Как московский бизнесмен Хубутия поставил оружейную промышленность России на грань крах и развала, «помогая» крупнейшему производителю стрелкового оружия.





Доля частных инвесторов в капитале концерна "Калашников" с 14 февраля 2018 года увеличена. Об этом говорится в сообщении Ростеха, который продал действующему главе концерна Алексею Криворучко и его компании "Транскомплектхолдинг" 26% акций более чем за 1.5 млрд руб.





Сделка была согласована правлением и наблюдательным советом корпорации, а также получила одобрение правительства. По итогам сделки Ростех сохраняет за собой блокирующий пакет. "Это означает, что концерн как важный оборонный актив остаётся в поле зрения государства, и мы сохраняем возможность влиять на ключевые процессы в компании", - прокомментировал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов, цитируемый в сообщении.





Напомним, что привлечение частных инвесторов началось в 2014 году. Этому событию предшествовало банкротство ОАО «Концерн «Ижмаш», превратившегося сначала в ОАО «НПО «Ижмаш», а с 2013-го в нынешний «Концерн «Калашников». В это трудно поверить, но стратегически важное для России предприятие, главный производитель ставших легендарными образцов стрелкового оружия в апреле 2012 года был признан банкротом и перспективы ижевцев на тот момент были самыми безрадостными. Сегодня привлечение частных инвесторов выглядит как разумный шаг, если бы не одно обстоятельство: в недавнем прошлом частный бизнес уже участвовал в судьбе ижевских оружейников. И участие это закончилось плачевно.





Было это во времена незабвенного Юрия Михайловича Лужкова, широко практиковавшего «государственно-частническое партнёрство» путём создания совместного предприятия с потенциальным покупателем. Город по этой схеме получает в нём 25% плюс она акция, которые оплачивает приватизируемым активом, а покупатель – 75% минус одна акция, которые оплачивает деньгами или имуществом. Последнее обстоятельство не имеет абсолютно никакого значения ведь покупатель просто перекладывает деньги и имущество из кармана в карман.





Именно в рамках подобной политики и тесной дружбы с семейством Лужковых «поднялся» московский бизнесмен Михаил Хубутия, который на протяжении многих лет связан с Ижевскими оружейниками как владелец сети оружейных магазинов «Кольчуга». В своё время, благодаря покровительству своего делового партнёра певца Иосифа Кобзона (которого впоследствии жёстко «кинул»), Хубутия вошёл в доверие к Юрию Лужкову и Елене Батуриной. Благодаря новой дружбе его компания «Шатёр» в 2004 году учреждает совместное с Москвой предприятие ОАО «Ильинское подворье», которое должно было обустроить бизнес-центр здании Гостиного двора. Затем, в 2007-м, «Шатёр» приступает к реконструкции здания гостиницы «Волга» на Большой Спасской, по окончании которой становится владельцем доли в размере 75% минус одна акция. Пикантная деталь: генеральным директором обновлённой гостиницы становится Назар Дамурчиев, сын префекта СЗАО Москвы. В 2009-м «Шатёр» точно таким же образом заполучил компанию «Порт-сити» и многие другие объекты.





Дело не только в том, что перечисленные сделки откровенно попахивают коррупцией. Практически все проекты за которые берётся Хубутия, оборачиваются скандалами и разрывом деловых связей, как это было в его взаимоотношениях с Папиком (так ласково, по-свойски, называл он Иосифа Кобзона). И второе, особенно важное обстоятельство – именно Хубутия в своё время привёл «Ижмаш» к банкротству.





В 2014 году на выставке «Оружие и охота» в Гостином дворе случилась настоящая сенсация: впервые за историю мероприятия в зале отсутствовал стенд «Ижмаша». Причина оказалась до банальности простой – главные производители и поставщики оружия не нашли денег для участия. К слову сказать, организатором выставки является Хубутия. А ижевские производители оружия считались его главными партнёрами.





Крупнейшим оптовым покупателем травматического и охотничьего оружия, производившегося на «Ижмаше» и «Ижмехе», Хубутия стал в середине «нулевых». Сеть магазинов «Кольчуга» и магазин «Русский орёл», принадлежащие Михаилу Хубутия, позволяли ижевцам обеспечить предприятия равномерной нагрузкой и организовать стабильный сбыт. Но итогом «взаимовыгодного сотрудничества» стала ситуация при которой к 2013 году месячный оклад инженера первой категории на «Ижмехе» составлял 4300 рублей (2-я и 3-я категории получали 3900 и 3500 соответственно). Редкие счастливчики, работавшие в ключевых отделах, таких как отдел главного конструктора или отдел главного технолога, могли рассчитывать на премию в размере 3 тысячи рублей.





Такое стало возможным исключительно благодаря жадной хватке Михаила Хубутия и его методам ведения бизнеса. Он никогда не играет на неподготовленном поле. Известный парламентский лоббист (действующий закон «Об оружии» практически надиктован Хубутия и учитывает прежде всего его интересы), он славится умением льстить, прогибаться и заводить полезные связи с нужными людьми. И, пользуясь положением главного покупателя продукции ижевских предприятий, он добился назначения на должности директоров «Ижмаша» и «Ижмеха» своих людей, заботившихся прежде всего о выгоде своего патрона, игнорируя интересы своих предприятий.





В итоге Михаил Хубутия покупал «стволы» практически по себестоимости. Это давало ему широкие возможности: покупая «травматы» и карабины за гроши, он получал возможность дальнейшей их перепродажи по самой низкой в России цене. При этом он заставлял «своих» ижевских директоров максимально задирать цены для других дистрибьюторов. А то и просто отказывать в поставках оружия по надуманным причинам! То есть он методично давил своих конкурентов, зачищая рынок под себя. Фактически диктовал цены рынку и тем самым разрушал другие оружейные заводы, вынуждая их работать по «своим» ценам и снижая тем самым их рентабельность. Одним из наиболее пострадавших от этих действий заводов стал легендарный Тульский оружейный (бывший Императорский).





Лихая погоня за сиюминутной выгодой закономерно обернулась банкротством «Ижмаша» и общим кризисом в отрасли. Но на этом злоключения ижевских оружейников не закончились. При слиянии «Ижмеха» с «Ижмашем», состоявшемся по инициативе вице-премьера Дмитрия Рогозина, Хубутия изловчился так, что сохранил ключевые руководящие позиции для «своих» управленцев. Не исключено, что именно из-за этого убытки обновлённого концерна за первые полгода его существования составили 1,7 млрд. рублей





Кстати, в своё время Хубутия назначил себя генеральным директором «Международной Ассоциации пользователей, изготовителей и продавцов оружия» (МАПИПО). В состав учредителей МАПИПО входят аффилированное с Хубутия некоммерческое партнерство «Гильдия продавцов оружия», общероссийская спортивная общественная организация «Военно-охотничье общество» и ФГУП «Ижевский механический завод» — один из ключевых производителей спортивного и охотничьего оружия в России. Было бы странным, если бы оружейный монополист потерял интерес к крупнейшему производителю оружия в стране. С учётом этого интереса судьба ижевских заводов не может не тревожить.

Первая публикация - блог Александра Трушкова



