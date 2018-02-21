Пиратские сайты могут начать блокировать без судебных решений

Министерство культуры Российской Федерации выступило с предложением о блокировке пиратского контента в сети Интернет без решения суда. Снять или обжаловать такую блокировку будет невозможно. С проектом закона, который подготовило ведомство, можно ознакомиться на портале обсуждения правовых актов.





Стоит отметить, что новые формулировки существенно меняют действующую систему блокировки пиратского контента. Если сейчас в случае нарушения авторского права правообладатель обращается в суд, то чиновники Минкульта предлагают напрямую обращаться к хостинг-провайдерам или в органы власти. В свою очередь, ответственные лица обязаны будут потребовать от владельца сайта удалить пиратскую информацию. Если этого не будет сделано, то web-сайт будет заблокирован навсегда.





«Снятие ограничения доступа к такому сайту в сети интернет не допускается», - говорится в законопроекте. Процедуры обжалования блокировки сайта не предусмотрено.





АПН следит за развитием событий.



