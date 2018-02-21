 

Законодательные инициативы депутатов «Единой России» будут ограничены

Руководство «Единой России» готовит новые фильтры для ограничения законодательных инициатив своих депутатов, сообщает агентство РБК.

Новый порядок предписывает парламентариям уведомлять о своем законопроекте сразу трех руководителей: главу фракции Сергея Неверова, его заместителя Андрея Исаева и руководителя одной из внутрифракционных групп. Более того, проект закона должен быть рассмотрен на координационном совете фракции. В связи с новыми правилами, внести свой законопроект единороссам будет значительно труднее.

По замыслу правящей партии, новые правила ограничат самостоятельную законодательную активность депутатов и предотвратить появление спорных, а порой даже абсурдных, законопроектов. Однако, существует мнение, что новые правила отражают желание спикера Госдумы Вячеслава Володина усилить свое влияние на депутатов-единороссов в пику новому руководству партии «Единая Россия», внутри которой влияние Володина стремительно сокращается.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Госдума РФ
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