Элада НАГОРНАЯ: «Хохлома – это наша история»

Самые узнаваемые русские сувениры во всем мире – Хохлома и матрешки. И центр этого народного промысла находится в небольшом районном городке Семенове в Нижегородской области.



По последним данным Министерства промышленности и торговли РФ, сегодня сфера НХП включает около 250 предприятий из 64 регионов России. И знаменитое предприятие «Хохломская роспись» занимает в этом ряду не последнее место. Три года назад контрольный пакет акций этого предприятия приобрел новый инвестор. И тем самым вытащил фабрику из долговой ямы. О том, что способствовало этому приобретению, ставшему примером социального инвестирования, а также о том, что забота о культурном наследии – это государственная задача и личная ответственность каждого гражданина, рассказала председатель совета директоров предприятия Элада Нагорная.

– Элада Львовна, что подвигло вас в период затянувшегося экономического кризиса в стране приобрести контрольный пакет акций знаменитого предприятия народных промыслов «Хохломская роспись»?

Современные технологии приходят на производство, но, как и столетия назад,

хохломская роспись – кропотливый ручной труд





– На протяжении многих десятилетий с высоких трибун мы слышим слова о плачевном состоянии отрасли народных художественных промыслов России, ее отдельных предприятий. Звучат слова о необходимости системной поддержки, реализуются точечные меры, которые позволяют незначительно исправить ситуацию здесь и сейчас, но постоянно меняющаяся конъюнктура рынка, отмена тех или иных налоговых мораториев вновь и вновь делает актуальной злободневную тему сохранения школы национальных традиций. И в этой ситуации частная поддержка играет большую роль.

Нижегородская область – кладезь народного художественного ремесла, любой из нас с детства знаком с городецкой и хохломской росписью, каждый хоть раз держал в руке всемирно известную семеновскую матрешку. Это наша история, отражение национального характера, уникальное достояние нашего региона. Поэтому у меня не было ни тени сомнений, когда возникла острая необходимость финансовой поддержки знаменитой семеновской фабрики в сложные 2015–2017 годы и поступило предложение о покупке части акций этого предприятия.

– Что для вас как нового председателя совета директоров предприятия было важно сделать в самом начале?

– Прежде всего стояла задача стабилизации финансового состояния, погашения накопленных годами банковских кредитов, пополнения недостающих оборотных средств. Производство десятилетиями не видело капитального ремонта, не было возможности приобретать оборудование. Это замедляло процесс развития и модернизации производства, отсутствовал маркетинговый подход к продвижению продукта и его товарному виду. Так что следующим моим шагом был полный отказ от получения дивидендов и направление этих средств на ремонт производственных помещений и закупку нового оборудования, позволяющего выпускать конкурентоспособную продукцию, производить современную упаковку, делать производство мебели более качественным, в соответствии с последними санитарными нормами. Поддержка градообразующего предприятия – это и поддержка самого Семенова, и моя прописка в этом городе позволила платить все налоги в местную казну.

– Насколько предприятие НХП может влиять на законодательство, регламентирующее его деятельность, способствовать созданию лучших условий?

– О необходимости поддержки предприятий этой отрасли, о том, что фабрики с ручным художественным трудом не могут действовать в рамках промышленного законодательства, и многих других проблемах руководители этих предприятий, в том числе генеральный директор семеновской фабрики, неоднократно обращались в письмах, адресованных правительству РФ, Государственной Думе.

Во время посещения центра «Под крылом Жар-Птицы»

президенту России Владимиру Путину был преподнесен символ чемпионата мира по футболу –

глобус в виде футбольного мяча с хохломской росписью





В прошлом году стала возможной личная встреча генерального директора предприятия Елены Краюшкиной с президентом России Владимиром Путиным. 16 июня в международном детском лагере «Артек» был торжественно открыт центр народных промыслов «Под крылом Жар-Птицы». В этот день его посетила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и высоко оценила значение этого партнерского проекта, в рамках которого ведущие мастера фабрики «Хохломская роспись» проводят занятия с воспитанниками «Артека», рассказывают о богатых традициях хохломы и передают секреты векового мастерства. А вскоре, уже 24 июня, центр «Под крылом Жар-Птицы» посетил сам президент России. Он лично смог оценить масштаб той социально значимой, просветительской и образовательной работы с юным поколением, которая проводится в центре. Во время беседы Елена Краюшкина и передала Владимиру Путину письмо, в котором описывались основные проблемы отрасли НХП и были изложены конкретные предложения по ее поддержке. И могу сказать, что мы были услышаны, наши просьбы и предложения были учтены. В результате мы вошли в состав рабочей группы по разработке дорожной карты отрасли НХП, где инициировали ряд мероприятий, и все наши предложения нашли отражение в постановлениях правительства РФ. В целом же наше предприятие в течение последних трех лет неоднократно становилось площадкой для обсуждения проблем сферы промыслов.



– В том числе и защиты авторских прав? Тема эта для отрасли очень злободневная.

– Конечно. Народные художественные промыслы нуждаются не только в поддержке, но и в защите.

Сам бренд Золотой Хохломы настолько известен и популярен, что он используется всеми и везде. Иногда незаконно, иногда некорректно, подрывая деловую репутацию АО «Хохломская роспись», поэтому считаю очень важными такие наши шаги, как создание комплекса мер по защите товарных знаков, полная актуализация интеллектуальной собственности, накопленной многими десятилетиями, активные меры по борьбе с нарушителями авторских прав. Наше предприятие также включено в Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Министерства промышленности и торговли РФ.

Так что работа в этом направлении ведется активная. За период с 2015 года выиграно несколько арбитражных судов и установлено нарушение в сфере антимонопольного законодательства.

– Проблема кадров – острейшая для отрасли НХП.?Решить ее только силами предприятия вряд ли возможно?

– Самая главная производственная мощность фабрики «Хохломская роспись» – это кадры. На предприятии трудятся 650 сотрудников, из них 350 – это художники. Звездная плеяда именитых мастеров, заслуженных художников России, членов Союза художников России, заслуженных мастеров НХП делает предприятие уникальным в мировом масштабе. И наша главная задача – сохранять и приумножать этот кадровый потенциал, поэтому для поддержки коллектива в непростых экономических условиях делается все возможное.

Так, на предприятии активно работает профсоюзный комитет, заботясь о здоровье сотрудников, фабрика содержит здравпункт, коллективным договором предусмотрены разносторонние меры поддержки. В целом заработная плата по предприятию в 2017 году возросла на 10 процентов.

Поддержка НХП – в приоритете государства

(на фото: руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров

у экспозиции хохломы на всероссийской выставке «Живой источник» в октябре 2017 года)

Главное, чтобы предприятие работало стабильно. Будут продажи – будет расти заработная плата. В этом могут помочь в том числе и корпоративные заказы. Например, одни только закупки для подарочного фонда компании «Столица Нижний» за последний год превысили семь миллионов рублей. Важно, чтобы подобных заказов было как можно больше!

К сожалению, несмотря на достаточно активную политику привлечения молодежи на производство, естественная убыль мастеров за год составляет 50 человек, а приход молодых специалистов не превышает трех человек в год. И только силами предприятия решить проблему невозможно. Именно поэтому мы прилагали и прилагаем большие усилия по информированию профильных министерств и ведомств об этой проблеме, инициированию соответствующих законопроектов. В результате в Нижегородской области в конце прошлого года депутаты Законодательного собрания приняли изменения в закон «О народных художественных промыслах Нижегородской области», согласно которому молодые специалисты по соглашению с предприятиями НХП получают право на стимулирующие выплаты.

Кроме того, Семенов как «Столица Золотой Хохломы» вошел в пилотный этап проекта Минпромторга РФ, направленный на развитие мест традиционного бытования НХП с присвоением статуса «территория сохранения и развития традиций и укладов бытования» (ТЕТРА).



– В числе новшеств в жизни «Хохломской росписи» – вхождение в мир фэшн-индустрии.



– Да, очередным этапом на пути развития предприятия стало решение вопроса о наиболее актуальном звучании хохломского искусства в современном культурном пространстве. Мастерство и творческий потенциал художников фабрики настолько велики, что у меня появилось желание стать обладателем какого-то аксессуара с уникальным хохломским узором – чего-то, что дополнило бы образ современного человека, было бы модным и отражало при этом национальную специфику. Так появилась модная линейка дамских сумочек, бижутерии и других аксессуаров для мужчин и женщин. И опыт оказался удачным! Об этом говорит шестимиллионный объем продаж уже за первый год производства. Коллекционные изделия премиум-класса были представлены на самых престижных модных площадках страны. Это и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны», и Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, и XII Российский фестиваль моды «Плес на Волге. Льняная палитра», где наши изделия получили главный приз «Серебряный феникс».

– Популяризация отечественных народных промыслов за пределами нашей страны – задача важнейшая. Нашей стране есть что показать, есть чем удивить мир.

– Вообще важность презентации изделий отечественных художественных промыслов в мире постоянно подчеркивается на самом высоком уровне, ведь в них заключено национальное богатство. И наше предприятие ежегодно принимает участие в ведущих международных выставках, среди них мировой салон потребительских товаров Ambiente во Франкфурте-на-Майне, салон Maison & Objet в Париже. Кстати, на последнем салоне 8 сентября 2017 года заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова на открытии российской экспозиции подчеркнула стратегическую важность такого масштабного представления нашего национального искусства в Европе.



– «Хохломская роспись» активно принимает участие в гуманитарных, просветительских проектах, активно работает на имидж региона и страны. В этом заключается социальная миссия предприятия?



За неполный год работы центра «Под крылом Жар-Птицы»

в «Артеке» обучение по программе дополнительного образования

прошли более 2300 детей





– Нам есть чем гордиться. Я уже упоминала открытие в «Артеке» центра народных промыслов «Под крылом Жар-Птицы». Создавая его, мы осознавали важность этического и эстетического воспитания детей и молодежи, передачи знаний об истории национальной культуры. К сожалению, нужно признать, что сегодня многие дети и подростки ничего не знают о богатых традициях народных промыслов. Для заполнения этого пробела предприятие специально разработало программу духовно-нравственного и эстетического воспитания «Под крылом Жар-Птицы» – ее название и получил сам детский центр. Он нацелен на развитие творческого потенциала каждого ребенка, ведь изучение истории народного промысла проходит не просто в теории – ребята на практике постигают азы мастерства под руководством опытных наставников – художников орденоносного предприятия «Хохломская роспись». В таком живом изучении заложен большой смысл: такие понятия, как «национальная культура», «традиции», «история родной страны», «патриотизм», приобретают для ребят вполне конкретный смысл.

За неполный год работы центра в «Артеке» обучение по этой программе дополнительного образования прошли более 2300 детей, а ведь это ребята из самых разных уголков нашей страны, из самых разных стран мира!

19 декабря в Москве прошла традиционная церемония награждения лауреатов премии МДЦ «Артек» «Архитектор знаний», и АО «Хохломская роспись» как партнер было награждено за популяризацию культурных традиций России в детской среде, воспитание интереса к народному декоративно-прикладному искусству и большую работу по созданию этого центра.

Кроме того, предприятие делает все возможное для того, чтобы участвовать в международных проектах нашей страны и заслужить право производства лицензионной продукции. Так было с Универсиадой 2013 года в Казани, с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, с прошедшим там же в 2017 году Международным фестивалем молодежи и студентов. В настоящее время идет подготовка к чемпионату мира по футболу – «Хохломская роспись» опять выполняет большую государственную задачу. И отрадно, что в память о нашей стране гости чемпионата увезут с собой именно частичку нашей нижегородской земли. А мастера фабрики позаботятся о высоком качестве этой сувенирной продукции.

– И это высокое качество действительно подтверждается. В прошлом году продукция фабрики «Хохломская роспись» была удостоена диплома конкурса «100 лучших товаров России». И ведь это не единственная награда.

– Да, мы стали победителем Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», но это далеко не все наши успехи. Так, в прошлом году двум работникам фабрики было присвоено звание «Заслуженный мастер НХП Нижегородской области». Это всегда приятное и очень важное для предприятия событие – его кадровый потенциал усиливается.

А в рамках выставки «Ладья. Зимняя сказка – 2017» у нас были победы сразу в двух номинациях:

АО «Хохломская роспись» удостоилось диплома за первое место в номинации «За лучшую художественную экспозицию промысла», а наш мастер Нэля Ушакова была награждена дипломом и первой премией в номинации «За сохранение традиций народного искусства».







Международный фестиваль народных промыслов «Золотая хохлома» ежегодно проходит в Семенове на самом высоком уровне

Участие наших художников, особенно молодых, в конкурсах профессионального мастерства очень важно, и поэтому особенно приятны их победы. Так, на прошедшем в прошлом году всероссийском смотре-конкурсе «Молодые дарования» дипломом и первой премией в номинации «Охота. Традиции и современность» была награждена Вера Шипулина.

Я уже упоминала «Серебряный феникс», и, поверьте, это только часть наград! Почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма фабрика «Хохломская роспись», а также ее мастера получают постоянно. Я вижу в этом заслуженное признание самоотверженной работы коллектива, для которого сохранение национального наследия стало смыслом жизни, и вижу большую социальную ответственность, которую несем все мы и лично я как председатель совета директоров.

Беседовала Мария МЕДВИДЬ

Фото Романа Бородина, Наталии Алексеевой, предоставлены пресс-службой МДЦ «Артек», предприятием «Хохломская роспись», с официального сайта Минпромторга РФ



