Тюрьму за репосты и лайки могут заменить штрафом или обязательными работами

Верховный суд России обсуждает смягчение наказания за репост запрещенных материалов, сообщает сегодня «Интерфакс». Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли гуманизация статьи УК РФ, предусматривающей наказание за распространение, в том числе репост (иногда - случайный, прим. АПН) экстремистских или других запрещенных материалов, глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил о том, что Коллегия ВС обсуждает этот вопрос.





Напомним, что понятие «гуманизация» той или иной статьи УК РФ подразумевает под собой смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не влечет за собой лишение свободы, а наказывается штрафными санкциями или обязательными работами.





Как известно, приговоры суда по этой статье вызывают в России большой резонанс и бурю негодований. Людей часто приговаривают к штрафам за публикацию исторических фотографий и кидают в тюрьмы всего лишь за репосты записей в социальных сетях.





АПН следит за развитием событий.



