 

Тюрьму за репосты и лайки могут заменить штрафом или обязательными работами

Верховный суд России обсуждает смягчение наказания за репост запрещенных материалов, сообщает сегодня «Интерфакс». Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли гуманизация статьи УК РФ, предусматривающей наказание за распространение, в том числе репост (иногда - случайный, прим. АПН) экстремистских или других запрещенных материалов, глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил о том, что Коллегия ВС обсуждает этот вопрос.

Напомним, что понятие «гуманизация» той или иной статьи УК РФ подразумевает под собой смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не влечет за собой лишение свободы, а наказывается штрафными санкциями или обязательными работами.

Как известно, приговоры суда по этой статье вызывают в России большой резонанс и бурю негодований. Людей часто приговаривают к штрафам за публикацию исторических фотографий и кидают в тюрьмы всего лишь за репосты записей в социальных сетях.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мошенничество на выборах может стать уголовным преступлением
» Ответственность за коррупцию в России усилят
» Охрана свердловского губернатора напала на журналиста Znak.com
» Госдума подготовила проект поправок в УК, вводящий уголовную ответственность за обман потребителей.
» Госдума отказалась от введения отдельной статьи за богохульство
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Искусственный туман над нами проплывает

Искусственный туман над нами проплывает

Почти религиозное убийство

Почти религиозное убийство

ЛДНР: Проверка на блокпостах – кошмар простого человека

ЛДНР: Проверка на блокпостах – кошмар простого человека

Украина и Россия: Не отрекаются, Googlя

Украина и Россия: Не отрекаются, Googlя

Ресурсы украинского выживания

Ресурсы украинского выживания

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Тюрьму за репосты и лайки могут заменить штрафом или обязательными работами

  • 15:13
  • 231
Искусственный туман над нами проплывает

Искусственный туман над нами проплывает

Депутату Госдумы грозит пять лет тюрьмы

  • 12:25
  • 296

В России стартует второй этап амнистии капиталов

  • 18:51
  • 442

Банк «Возрождение» отдадут сенатору, который находится под следствием

  • 14:38
  • 816
Почти религиозное убийство

Почти религиозное убийство

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru