В России стартует второй этап амнистии капиталов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о проведении второго этапа амнистии капиталов в 2018 - 2019 годах. Об этом сегодня сообщает официальный портал правовой информации. Сроки амнистии установлены с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года. Для тех, кто подаст декларации на втором этапе, обещано сохранить те же объемы гарантий, которые были предоставлены на первом этапе.





Напомним, что первый этап амнистии капиталов прошел в России с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года. Граждане имели право задекларировать свое зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий.





В ходе второго этапа амнистии можно будет указать в декларации счета в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации — при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.





Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, получают право представить ее повторно в ходе второго этапа, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС.





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