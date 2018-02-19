 

Общественный транспорт в Германии может стать бесплатным

Немецкие власти выступили с предложением сделать общественный транспорт в стране бесплатным. Связаны эти реформы с намерением сделать Германию ещё более экологичной. Эти меры должны будут простимулировать людей отказаться от автомобилей и воспользоваться общественным транспортом, что в свою очередь резко снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.

Кабинет министров уже направил соответствующее предложение комиссару по вопросам окружающей среды Европейского Союза.

Отметим, что проект реформы на транспорте связан не только с желание немцев угодить экологам. Дело в том, что Германия не смогла выполнить обязательство в установленный до 30 января 2018 года срок сократить выбросы диоксида азота и других мелких частиц до необходимого минимального уровня. Обязательство касалось всех стран-участников ЕС, однако восемь стран, включая Германию, не выполнили предписание и теперь их ждёт многомиллионный штраф за «антиэкологичность».

Как уверяют немецкие экологи, отказ от личных автомобилей быстро приведет воздух Германии к требуемому состоянию повышенной чистоты. Правительство Германии уже запланировало протестировать нововведение в пяти городах – Бонне, Эссене, Мангейме, Ройтлингене и Херренберге. 
 
Однако, власти городов и транспортники не очень обрадовались этой инициативе - растущий пассажиропоток вынудит их увеличивать количество транспорта, водителей, и, возможно, даже расширять дороги. Все эти меры потребует внушительного финансирования, об источниках и объемах которого правительство страны пока умалчивает.

АПН следит за развитием событий.
 
 

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