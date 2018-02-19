ЛДНР: Проверка на блокпостах – кошмар простого человека

Есть такие вещи, происходящие во время войны, которые, казалось бы, никакого отношения ни к большой политике, ни к ходу войны не имеют, но имеют очень большое значение для обычного человека, от которых зависит само качество, комфорт, уровень жизни.

Мы не о продовольствии, не о товарах и даже не о работе. О жизни без мобильной связи, а точнее о том, во что выливается ее отсутствие, мы уже писали.

А давайте теперь поговорим о связи ЛДНР с Украиной, которая осуществляется, что называется лично, попросту говоря о том, как попадает человек c Украины в непризнанные республики и наоборот.

Как известно, в любой дом человек заходит через дверь. Такими дверями входа-выхода в ЛДНР являются Пункты Пропуска Въезда-Выезда (ППВВ) или попросту блокпосты. Их не так много, а самые знаменитые это Майорск, Марьинка и Новотроицкое. Мало найдется людей, которые любят там бывать или хотя бы относятся к этим местам нейтрально.

Человек, который там не бывал, не поймет того, кто там бывает хоть изредка. Конечно, у многих в памяти трагические события под Волновахой и другие менее известные случаи, когда гибли люди, но не об этом наш разговор. Не обстрелы уже давно пугают людей, они к этому привыкли, да и случаются они уже крайне редко.

По сути дела, еще в 2015 году Украина начала создавать те трудности, из-за которых жизнь многих жителей ЛДНР (а таких процентов семьдесят), решивших поехать или наоборот, вернуться домой превратилась, если не в ад, то в очень большое испытание.

Все помнят внедрение Украиной системы пропусков, потом сюда добавилась блокада, причем не такая блокада, которая не давала заниматься серьезным бизнесом, а мелочная, позорная блокада, с выворачиванием сумок бабушек, в поисках товаров (а вдруг несчастная старушка что-нибудь провезет и заработает несколько сотен гривен, "профинансував терроризм”).

Кто внимательно следил за публикациями ряда одиозных украинских СМИ того времени, помнит заголовки из области "террористы недополучили 10 палок колбасы или 20 пар носков”. То, что потребителями этих товаров были обычные граждане, в СНБО Украины, который и задавал погоду в этом постыдном мероприятии, мало кто задумывался.

Потом пошли суточные ночевки автомобилистов, стояние пешеходов в любую погоду и в любом возрасте, по многу часов на улице. Привык наш человек ко всему и безропотно сносил все. Какая же в это время была ситуация на блокпостах непризнанных республик?

Смело могу сказать - люди их почти не замечали. Зайдет, бывало в автобус солдат с автоматом, осмотрит всех внимательно, проверит бегло документы у подозрительных граждан (молодых и среднего возраста мужчин), задаст несколько вопросов и пожелает счастливого пути. Но как-то незаметно ситуация резко изменилась.

Уже в 2016 году украинцы научились работать. Как и прежде сохранилась жесткая блокада, такая же глупая, как и была раньше, добивающая и так оказавшихся в тяжелом положении людей, сохранилась пропускная система, многие ограничения по провозу багажа. Кому интересно, почитайте перечень того, что может перевозить один человек, пересекающий линию разграничения.

Но, с внедрением системы электронных пропусков, с увеличением количества окон, проверяющих документы, посещение украинских блокпостов стало намного более комфортным, быстрым, куда менее утомительным. Но рано радовался простой человек, как сказала одна моя знакомая: "Такое впечатление, что пограничная служба ДНР копирует все самое худшее, что придумали Турчинов в 2015 и обязательно добавляет что-то свое…” Скажете преувеличение? Давайте разберемся вместе.

Никто не спорит, война есть война и рассчитывать, что как в мирное время можно быстро и без излишних проверок пересекать границу нельзя. Каждая сторона старается выявить шпионов, диверсантов и просто лиц, появление которых нежелательно на их территории, понятно желание контролировать незаконный поток оружия, боеприпасов и прочих запрещенных предметов.

Однако расспросите людей, которые пересекают линию разграничения, особенно пенсионеров.

"Раньше я сетовала на украинцев, на эти пропуска, но вы посмотрите, что делается сейчас на блокпосту ДНР в Майорске. Огромные очереди из-за ничтожного количества окон, явная нехватка людей, которые непосредственно регистрируют пересекающих границу граждан, везде грязь, грязные туалеты.

Собирают паспорта и очень долго приходится ожидать их регистрации. Сами пограничники жалуются на то, что людей явно не хватает, для такого количества работы, но что они могут сделать…Полное безразличие к людям, зажрались они…..”, - делится своими впечатлениями Наталья К., часто ездящая навестить своих родственников в Харьков.

В конце прошлого года таможня ДНР ввела ноу-хау. Еще до проверки документов, на нулевом посту, заставляют всех, кроме инвалидов и лиц старше 70 лет, выходить из автобусов с вещами и проверяют не провез ли кто из граждан (80% это пенсионеры) лишнюю палку колбасы или еще какой товар. А вдруг заработает кто-нибудь себе лишнюю копейку и не поделится.

Хочется спросить: неужели люди, которые это придумали, не понимают, что они делают что-то не то и создают настоящий ад для и так измученных войной людей? Конечно, во всем мире существует такое понятие как пошлины и так далее, но разве не понятно, что люди в автобусах, во время войны, не есть объект налогообложения!

«Раньше была отдушина - это блокпост Марьинка, - говорит Николай М., постоянно ездящий на своем автомобиле в Селидово. – Но прошлым летом там тоже открыли таможню. Очереди, проверки, стало как везде».

Да, для военных, политиков все, о чем сказано выше не актуально, они линию разграничения точно не пересекают, но ведь сколько людей, особенно пенсионеров, вынуждены ездить туда-сюда и проходить весь этот кошмар. Когда-то СНБО Украины придумал все эти человеконенавистнические правила, а зачем их повторять, да еще в ухудшенном варианте?

У многих и так руки опустились, кто-то потерял надежду на то, что жизнь станет как прежде, до войны - зажиточной, свободной, благополучной. Неужели нельзя выделить больше людей, чтобы быстрее проверять документы? А без унизительных проверок сумок пенсионеров, с высаживанием из транспорта обойтись никак нельзя?

Я знаю немало людей, которые просто боятся ездить. Хочется верить, что принцип "Лес рубят - щепки летят” не будет определять правила, по которым люди будут пересекать линию разграничения.