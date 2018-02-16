 

Верховный суд ожидаемо отказался снять Владимира Путина с выборов

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск Ксении Собчак о снятии с выборов кандидатуры действующего президента страны Владимира Путина. 

Заседание по иску прошло сегодня 16 февраля 2018 года. Кандидат в президенты Ксения Собчак выступила с речью, в которой попыталась доказать, что Владимир Путин не имеет права баллотироваться в президенты, так как занимает свой пост уже больше двух сроков подряд. По ее мнению, Конституция позволяла ему занять пост главы государства лишь дважды — с 2000 по 2008 годы.

Центризбирком и Генпрокуратура утверждали, что регистрация Путина кандидатом в президенты не противоречит действующей Конституции РФ.

В итоге судья признал регистрацию Владимира Путина законной, а иск Собчак был отклонен.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Ксения Собчак Владимир Путин
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