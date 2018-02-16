Верховный суд ожидаемо отказался снять Владимира Путина с выборов
- 16.02.2018, 15:56,
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Верховный суд Российской Федерации отклонил иск Ксении Собчак
о снятии с выборов кандидатуры действующего президента страны Владимира Путина.
Заседание по иску прошло сегодня 16 февраля 2018 года. Кандидат в президенты Ксения Собчак выступила с речью, в которой попыталась доказать, что Владимир Путин не имеет права
баллотироваться в президенты, так как занимает свой пост уже больше двух сроков подряд. По ее мнению, Конституция позволяла ему занять пост главы государства лишь дважды — с 2000 по 2008 годы.
Центризбирком и Генпрокуратура утверждали, что регистрация Путина кандидатом в президенты не противоречит действующей Конституции РФ.
В итоге судья признал регистрацию Владимира Путина законной, а иск Собчак был отклонен.
АПН следит за развитием событий.