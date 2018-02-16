Верховный суд ожидаемо отказался снять Владимира Путина с выборов

Верховный суд Российской Федерации отклонил иск Ксении Собчак о снятии с выборов кандидатуры действующего президента страны Владимира Путина.





Заседание по иску прошло сегодня 16 февраля 2018 года. Кандидат в президенты Ксения Собчак выступила с речью, в которой попыталась доказать, что Владимир Путин не имеет права баллотироваться в президенты, так как занимает свой пост уже больше двух сроков подряд. По ее мнению, Конституция позволяла ему занять пост главы государства лишь дважды — с 2000 по 2008 годы.





Центризбирком и Генпрокуратура утверждали, что регистрация Путина кандидатом в президенты не противоречит действующей Конституции РФ.





В итоге судья признал регистрацию Владимира Путина законной, а иск Собчак был отклонен.





АПН следит за развитием событий.



