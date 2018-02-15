 

Российские власти анонсировали создание Единого казачьего войска

Российские власти заявили о готовности создать Единое казачье войско. Казачий атаман будет назначаться президентом по благословению патриарха. Сегодня об этом собщил председатель совета при президенте РФ по делам казачества Александр Беглов.

«Это огромная армия, и казакам внутри этой армии уже нужно скоординировать свои действия. Поэтому по вашему благословению выносим вопрос о создании Единого казачьего войска Российской Федерации, с учетом того, что каждое войско сохранит свою самостоятельность, а наказной атаман будет утверждаться по вашему благословению и указом президента», — цитирует слова чиновника официальный сайт Московской патриархии.

Надо отметить, что на данный момент в России единого казачьего не существует, однако есть другие региональные войска: Оренбургское, Сибриское, Кубанское, Терское, Донское, Енисейское, Волжское.

АПН следит за развитием событий.
 

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