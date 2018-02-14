Ксения Собчак через суд требует отстранить Владимира Путина от выборов

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак подала иск в Верховный суд иск с требованием отменить регистрацию кандидатуры Владимира Путина на выборах. Об этом сегодня сообщает агентство РБК, ссылаясь на пресс-секретаря Собчак Ксению Чудинову.





На данный момент пресс-служба Верховного суда России заявила, что в базе иска Собчак пока нет. В исковом заявлении говорится о том, что Владимир Путин не имеет права быть кандидатом, так как «уже неоднократно занимал должность президента».





Напомним читателям, что, согласно статье 81 Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента более двух сроков подряд.





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