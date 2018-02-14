 

Половина кандидатов в президенты указали недостоверные сведения о доходах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что половина из кандидатов в президенты России, которые были зарегистрированы Центризбиркомом, предоставили недостоверные сведения о своих доходах.

"У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе", - цитирует слова чиновницы информационное агентство Интерфакс.

По словам Памфиловой, эти данные будут указана в информационных плакатах, размещенных во всех избирательных участках страны.

"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождении по доходам", - добавила глава ЦИК.

Любопытно, что никаких других мер по отношению к кандидатам, предоставивших подложные или неполные сведения о своих доходах, применяться не будет. Более того, бюллетени для голосования уже направлены в печать.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Центризбирком РФ
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APN.ru