Половина кандидатов в президенты указали недостоверные сведения о доходах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что половина из кандидатов в президенты России, которые были зарегистрированы Центризбиркомом, предоставили недостоверные сведения о своих доходах.





"У нас у четырех кандидатов нет недостоверных данных по доходам. У четырех кандидатов - были, они все в курсе", - цитирует слова чиновницы информационное агентство Интерфакс.





По словам Памфиловой, эти данные будут указана в информационных плакатах, размещенных во всех избирательных участках страны.





"Это информационный плакат с фотографиями, которые давали кандидаты, и биографиями, на которых они настаивали, а также с той информацией, которую мы обязаны были представить о их доходах, а также информацию о расхождении по доходам", - добавила глава ЦИК.





Любопытно, что никаких других мер по отношению к кандидатам, предоставивших подложные или неполные сведения о своих доходах, применяться не будет. Более того, бюллетени для голосования уже направлены в печать.





АПН следит за развитием событий.



