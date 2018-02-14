Политик как актёр и поп-гуру

Сейчас как никогда заметен упадок новоевропейской политики, о которой нам всю жизнь говорили и какую мы привыкли себе представлять. Она превращается в игру и фикцию. Конечно, реальные лидеры есть и в наше время, во многом благодаря им современное общество всё ещё существует. Но очень многие предпочитают идти по «пути наименьшего сопротивления».

На потенциального избирателя он «должен производить впечатление», «заводить» его, работать с его стремлением избежать одиночества и эстетическим чувством.

Цель многих сегодняшних политиков – обходиться перфомансами, воспринимающимися его поклонниками как мистерия. Такой политик в глазах своих поклонников в той или иной степени является соединением любимого актёра и духовного лидера, психотерапевта.

Здесь в первую очередь напрашиваются аналогии с харизматическими лидерами первой половины XXв.. Однако аналогии эти слишком поверхностны и не отражают сути нынешней ситуации.

Харизматические лидеры прошлого столетия стремились к разным формам реальной власти в различных государствах, или на землях, стремящихся к независимости. Они руководствовались конкретными идеалами и принципами, пусть чаще всего и утопическими, которые они стремились воплотить в жизнь.

Для современного политика не важная программа, возможности её реального воплощения в жизнь. Совершенно не нужны и какие-либо грандиозные свершения. Для него важнее достижение личного успеха и благосостояние, продвижение интересов узкого круга людей.

Для этого ему очень часто не нужна даже государственная власть как таковая. Для её осуществления надо слишком много «вкладывать» и слишком сильно рисковать. Точно также контрпродуктивны и различные «малые дела», направленные на изменение жизни людей. Если, конечно, их нельзя сопроводить сравнительно легко «цепляющей» PR- компанией. Такие политики руководствуются принципом «максимальный результат при минимальных вложениях».

Политику подобной формации надо того же, чего и стремящемуся к раскрутке музыканту или актёру – достаточно большой круг поклонников, обеспечивающий ему приток как символического, так и вполне реального капитала, создающий вокруг него ореол значимости.

Подобный политик невозможен без определённого рода «паствы». Для неё важно не реальное, зачастую трудное и не слишком благодарное дело, а его симуляция, получение драйва от участия в чём –либо при минимализации издержек, к которому ведёт участие в реальных проектах. Очень часто такие люди хотят реального результата, но не как следствия сложного и последовательного процесса, но полученного после быстрых и легко исполнимых символических действий, конкретных небольших изменений, которые должны мистически повлечь перерождение и обновление общества как целого.

Такой поклонник политика в процессе тех или иных форм взаимодействия со своим кумиром снимает стресс и испытывает чувство причастности, на время избавляется от одиночества. Всё, как у фаната какой-либо музыкальной группы. Так же он рассчитывает не прикладывая реальных усилий иррациональными средствами изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему. В этом такой человек близок к адептам карго-культов.

(Хрестоматийный пример - американцы на самолётах завозили им во время Второй Мировой жителям некоторых островов Меланезии ценные для них продукты и товары. Позже местные жители строили имитации взлётных полос, макеты самолётов из палок, надеясь, что это поможет им вновь получить полюбившиеся продукты и товары).

На отчасти сходных принципах базировался и институт харизматической власти, особенно распространённый в древности, когда сакральные монархи либо жрецы не осуществляли непосредственного руководства повседневной жизнью общества, но осуществляли считавшиеся значимыми ритуальные функции. За что пользовались большим почётом, получали в своё распоряжение значительные ценности.

Один из наиболее ярких примеров такого типа власти – критские дворцы времён расцвета. Предположительно, основной социальной функцией этих средоточий богатств и роскоши было проведение регулярных религиозных мистерий (знаменитые игры юношей и девушек с быками) и … художественное творчество! Эти знаменитые фрески, росписи сосудов и пр.. Разумеется, творчество в рамках «официальной идеологии» имело очень важную магическую интерпретацию. Красивые, яркие, реалистичные изображения красивых людей, рыб, осьминогов и пр.. должны были магическим путём обеспечивать обилие морепродуктов и всего остального в реальной жизни, высокое качество жизни как таковой. Для этого изображения должны были быть максимально реалистичными и высокохудожественными.

Конечно, такая доктрина работала только в период, когда у критян всё было по тем временам хорошо. Когда жизненных благ «в реале» стало гораздо меньше, критяне попросту перестали снабжать дворцы всем необходимым, и они опустели…

Так что поклонники древней харизматической власти чётко привязывали её почитание к нормальному функционированию общества. Адепты же современных псевдополитических карго-культов больше ценят свои индивидуальные эмоции и ощущения, чувство психологического комфорта, пусть и кратковременное.

Соответственно, псевдополитические карго-культы могут функционировать только в обществе, где привычные социальные институты функционируют всё хуже и хуже. Но ситуация ещё не обострилась до предела, социум ещё как-то перебивается «старым жиром».



