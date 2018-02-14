Двуликий Янус

Отгремел траурный салют и отзвучали траурные речи над могилой павшего в неравном бою героя. Вся страна скорбит и переполняется гордостью за своих сыновей. Генералы обещают не оставить без внимания семью погибшего.

И очень хочется верить, что так оно и будет. Что это не просто слова на камеру. Когда по телевидению показывают счастливых военнослужащих получивших долгожданное, обещанное государством жилье, тоже испытываешь гордость за государство, которое исполняет свои обещания.

И как же велико разочарование, когда в реалии сталкиваешься с проблемами военнослужащих. Когда на протяжении многих лет ходишь по кабинетам Министерства обороны и встречаешь равнодушие, игнорирование, а порой и хамство. Когда почти десять лет ждешь, когда же Министерство обороны выполнит решение суда и предоставит жилье, и когда наконец то открываешь дверь полученной квартиры на глаза наворачиваются слезы не радости и восхищения, а горечи и обиды. Обиды, что двадцать лет службы, далеко не беззаботной и простой государством вознаграждены квартирой, построенной кое как, что теперь вместо заслуженного отдыха, ты будешь доделывать и исправлять недостатки, допущенные строителями и совершенно проигнорированные чиновниками Министерства обороны, которые приняли это жилье.

Какое искренние чувство гордости за наши вооруженные силы переполняет душу, когда смотришь на военные учения, на современное оружие. Как профессионально и четко действуют наши офицеры и солдаты при выполнении поставленных задач. Бесспорно, Российская армия сильна и профессиональна.

И как горько осознавать, что есть в Министерстве обороны люди, по недоразумению тоже носящие офицерские погоны, которые могут позволить себе, например, передать помещение (целое общежитие, где проживают военнослужащие с семьями, с детьми) как не жилое. Как люди еще в недавнем прошлом носившие полковничьи погоны, дают команду (без законных оснований), спилить дверь в общежитие, не считаясь с жильцами.

Где-то полгода назад в некоторых СМИ была оглашена проблема, возникшая между семьями военнослужащих и компанией ФГУП «Инжтехцентр Министерства обороны Российской Федерации» (https://youtu.be/lq6t3Tcb79M). Так же жильцы общежития обращались и в Администрацию Президента, в Военную и Генеральную прокуратуру, в Государственную Думу. Все обращения видимо стекли в Министерство обороны. Там как-то странно подошли к решению проблемы, скорее всего дали команду руководству ФГУП «Инжтехцентр МО РФ» оставить жильцов в покое. Не решить проблему со статусом жилья, не расселить военнослужащих и их семьи, а просто оставить в покое пока проблема сама не рассосется. Прошло полгода, проблема не рассосалась, зато сменилось руководство ФГУП. И вот новое руководство вновь пытается захватить общежитие. 9 февраля 2018 г. пришли люди и болгаркой спилили дверь на этаж общежития. Когда на шум сбежались жильцы( офицеры и их жены), то сотрудники ФГУП (как сами назвались: помощник Ген.директора по правовым вопросам, и назвавшийся полковником из службы безопасности) сообщили, что они просто решили поменять дверь на более надежную с новым электронным замком. Как то не вериться в чистоту их помыслов, особенно после того как ранее грозились всех выгнать на улицу.

Интересно как совмещается в одном Министерстве два совершенно противоположных качества. С одной стороны забота и участие, бравые лозунги « СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», а с другой стороны черствость, беспринципность и попустительство в отношении своих военнослужащих и их семей.

Особенно это огорчает в преддверии выборов Президента России, когда гарант безопасности страны, должен предпринимать усилия что бы его сотрудники, военнослужащие осознав заботу государства могли сделать правильный выбор 18 марта, а не пришли на избирательный участок озлобленными и не верящими в справедливость.



