Уровень жизни россиян повысят разрешением продавать грибы и ягоды

Депутаты подготовили законопроект, позволяющий гражданам РФ собирать в лесах грибы и грибы, а затем зарабатывать на жизнь за счет их продажи. Об этом сегодня сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на члена комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.





Отметим, что действующее российское законодательство не накладывает запрет на сбор "даров леса", однако, если гражданин планирует продавать найденные в лесу грибы и ягоды, он обязан взять лесной участок в аренду на срок не менее 10 лет. В результате, если раньше многие деревни жили за счет сбора лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка, негодует чиновник.





Напомним читателям, что наладить массовый сбор грибов в Российской Федерации предлагал в 2016 году министр сельского хозяйства Николай Ткачев. Во время интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что в России грибов "как грязи", но половина из них просто сгнивает. По мнению Ткачева, дарами российских лесов Россия могла бы "накормить половину мира", зарабатывая до $2 млрд в год.





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