Казначеев Дагестана уличили в махинациях на 2,4 млрд рублей

Российская Генпрокуратура обнаружила многочисленные факты мошенничества путем незаконного перечисления средств казначейством Дагестана на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам.





Следователи приводят пример, когда в 2016 и 2017 годах республиканский Минфин согласовал перевод более 700 млн рублей для покупки в Махачкале жилых помещений. В государственном реестре контрактов данную сделку обнаружить не удалось. В связи с этими и многочисленными другими нарушениями 7 февраля было возбуждено уголовное дело о халатности.





Напомним читателям, что 5 февраля правительство Дагестана в полном составе было отправлено в отставку после того, как сотрудники ФСБ провели задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, врио заместителей главы республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем чиновникам предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере».





АПН следит за развитием событий.



