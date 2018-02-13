 

Казначеев Дагестана уличили в махинациях на 2,4 млрд рублей

Российская Генпрокуратура обнаружила многочисленные факты мошенничества путем незаконного перечисления средств казначейством Дагестана на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам.

Следователи приводят пример, когда в 2016 и 2017 годах республиканский Минфин согласовал перевод более 700 млн рублей для покупки в Махачкале жилых помещений. В государственном реестре контрактов данную сделку обнаружить не удалось. В связи с этими и многочисленными другими нарушениями 7 февраля было возбуждено уголовное дело о халатности. 

Напомним читателям, что 5 февраля правительство Дагестана в полном составе было отправлено в отставку после того, как сотрудники ФСБ провели задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, врио заместителей главы республики Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Всем чиновникам предъявлено обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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