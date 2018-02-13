«Хахалевщина» и торжество неприкасаемого кубанского правосудия

Российский судья обязан быть профессионалом, неукоснительно соблюдать закон, быть примером личной порядочности и независимости – напомнил президент Владимир Путин служителям российской Фемиды 23 января на совещании по случаю 95-й годовщины Верховного Суда РФ. Увы, но указание главы государства – ничего не значащий и пустой звук для скандально известной

В то время, пока власти готовят масштабную судебную реформу и призывает судей к скромности и соблюдению законов, Елена Хахалева, давно известная как «золотая судья», проворачивает очередную махинацию со своим поддельным дипломом, не обращая никакого внимания ни на законы, ни на российских правоохранителей, ни на самого гаранта Конституции. Как стало известно, осенью прошлого года Хахалева, чтобы остаться в должности судьи и не загреметь на нары, через своих грузинских покровителей получила решение одного из грузинских судов, который обязал Сухумский государственный университет (СГУ, г.Тбилиси) признать факт учебы Хахалевой в грузинской группе на юридическом факультете.

Судебный процесс был скоротечен – за три недели иск был рассмотрен, при этом СГУ признал иск Хахалевой, и это несмотря на отсутствие в архиве вуза данных ни о самой Хахалевой, ни о ее учебе. Но грузинский суд не стал вдаваться в изучение обстоятельств дела и обязал вуз выдать Хахалевой новый диплом уже грузинского образца. Теперь Хахалева выносит судебные решения именем Российской Федерации, размахивая корочкой уже чисто грузинского диплома. Но отважившись на махинацию в Грузии, государстве, которое давно стремится стать членом НАТО, российская судья Хахалева в один миг поставила себя в зависимость от властей этой страны и их атлантических партнеров.





Напомним, что независимое расследование, которое провел российский адвокат Алексей Салмин, доказало: Хахалева еще в 2000 году обманным путем стала судьей Динского районного суда Краснодарского края, предоставив в уполномоченные органы, включая и Администрацию Президента РФ, ложные данные о том, что с 1985 по 1991 годы она якобы прошла обучение в Тбилисском государственном университете (ТГУ) и получила диплом юриста. На самом деле в ходе расследования было установлено, что Хахалева никогда не училась ни в самом Тбилисском госуниверситете, ни в его Сухумском филиале (ныне – Сухумский государственный университет в Тбилиси). В этот период времени она обучалась на очном отделении Краснодарского государственного университета на биолога, после чего работала учителем биологии в одной из школ Краснодара, потом занималась бизнесом, несколько месяцев по поддельным документам поработала помощником судьи в Первомайском суде г. Краснодара и в августе 2000 по Указу Президента РФ стала судьей Динского райсуда Краснодарского края.





Установлено, что бланк с номером диплома РВ N523043, который якобы был выдан Хахалевой в ТГУ в 1991, Гознаком СССР еще в 1989 был направлен в Чечено-ингушский педагогический институт, который никогда не готовил юристов. Бланк этого диплома получил выпускник этого вуза, педагог по специальности.





Более того, сам диплом «юриста» Хахалевой отсутствует в природе, так как она якобы его утратила, – типичный мошеннический ход, чтобы замести следы преступления. Отсутствует в личных делах Хахалевой и надлежащим образом заверенная «копия» грузинского диплома 1991 года, что наглядно показывает всю мошенническую схему и абсурдность этой ситуации с юридическим образованием «золотой судьи».





Но на все эти обстоятельства, по-видимому, абсолютно наплевать председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и председателю Верховного Суда Вячеславу Лебедеву, которые делают вид, что будто ничего не происходит, а сама судья Хахалева мол страдает от недоброжелателей из-за своей «принципиальности».





Все последнее время представители Краснодарского краевого суда вместо того, чтобы провести объективную проверку и вывести лже-судью на чистую воду, дают понять общественности, что на самом деле судья Хахалева – это образец подражания всем судьям страны, эдакий эталон поведения на службе и в быту. Пиарщики Хахалевой, включая отдельные федеральные каналы, утверждают, что «золотая судья» - самая скромная дама в системе российского правосудия, кристально чистая и непорочная «мать-одиночка», которая даже на свадьбе собственной дочери и ее мужа-следователя, о которой прошлым летом говорила и писала вся страна, была «только гостьей», не выделив на это семейное мероприятие вселенского размаха ни рубля. Все ее траты на это мероприятие, как заявила Хахалева, заключались только в одном подарке – она подарила следователю Вадиму Бадалову свою дочь, как будто свадьба – это какое-то языческое жертвоприношение.





Тогда же Елена Хахалева заявила представителям СМИ, что расходы на свадьбу понес ее «бывший муж», выходец из солнечной Грузии Роберт Хахалев, в «девичестве» Зилпимиани. Последний подтвердил, что действительно оплатил свадьбу дочери и новоиспеченного зятя-следователя, а также подарил молодым дом стоимостью 50-60 млн рублей (интересно узнать, как молодые супруги, особенно муж-следователь, будут оплачивать налог на эту недвижимость), и это при том, что по всем документам о доходах Роберт Хахалев и его официальные фирмы находятся чуть ли не в предбанкротном состоянии, а сам он, судя по его личным декларациям, практически нищий.





Но если разбирательство вокруг «самой скромной свадьбы дочери самой скромной судьи страны» проводивший «проверку» председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, закрыл быстро, то историю с поддельным дипломом Хахалевой ее покровителям просто так замять не удалось.





Настойчивость общественности, в особенности представителя рабочей группы по проблемам фермеров при губернаторе Краснодарского края Елены Дрюковой, привела к тому, что Следственный комитет РФ начал проверку подлинности диплома Елены Хахалевой о юридическом образовании. Елена Дрюкова и ее адвокат Алексей Салмин предоставили следователям неоспоримые доказательства мошенничества Хахалевой с дипломом, а также новые факты мошеннических действий «золотой судьи».





Дополнительно следователи узнали, что прошлой осенью по заданию Хахалевой на территории Грузии было совершено новое преступление с участием граждан Грузии. Родной брат Роберта Хахалева, грузинский медиамагнат Давид Зилпимиани, действуя в частном порядке по поручению Хахалевой, сфабриковал при содействии правоохранительных органов Грузии некие «доказательства» того, что «золотая судья» якобы обучалась в грузинских вузах. В качестве этих «доказательств» были представлены свидетельские показания очевидцев – неких бывших студентов, которые Хахалеву лично не знали, но что-там вспомнили.





Фабриковал доказательную базу Зилпимиани так грубо, что даже не обратил внимание, что один из «свидетелей», которого опрашивали правоохранители Грузии! учился несколькими годами позже, чем предполагаемый период «учебы» Хахалевой. Какие-либо документальные доказательства (приказ о зачислении, данные о переходе с курса на курс, зачетные ведомости и т.д.) в грузинский суд предоставлены не были. Ответчик по иску Хахалевой – действующий на территории Грузии Сухумский государственный университет - заявил, что такими данным не располагает, поскольку в его архивах ни слова нет об учебе Хахалевой. Но районный суд Тбилиси, с которым «поработал» Давид Зилпимиани, этим не смутился и потребовал от вуза признать факт обучения Хахалевой установленным и выдать ей новый диплом установленного образца - уже суверенного государства Грузии!





Обо всех этих чудесах быстро узнали инициаторы независимого расследования. О факте мошеннических действий Хахалевой и ее подельников в грузинских судах еще в середине января рассказал на пресс-конференции в Краснодаре адвокат Алексей Салмин.





Выходит, что теперь российская судья Елена Хахалева вершит правосудие от имени Российской Федерации уже на основании диплома государственного образца Грузии, с которой у России даже нет дипломатических отношений!





Как известно, с 2008 года, после разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией, все официальные контакты происходят через третью инстанцию – Швейцарию. Однако Елена Хахалева для получения копии диплома государственного образца (которого, подчеркнем, у нее никогда не было) обратилась напрямую в Тбилисский районный суд в частном порядке. Если Хахалева хотела представить неоспоримые доказательства подлинности своего диплома, то ей для получения дубликата следовало обращаться в российские уполномоченные органы – районный суд по месту жительства и через российский суд проводить процедуру восстановления диплома (если такой у нее был), представлять доказательства, истребовать документы, приводить свидетелей, показывать зачетные ведомости, курсовые работы, фотографии с однокурсниками и т.д. Именно так Хахалевой советовал поступить ее бывший коллега, экс-судья Сочинского городского суда Дмитрий Новиков, которому, как и многим старожилам Краснодарского крайсуда, прекрасно известно, что Хахалева никогда не училась в Грузии. Но Хахалева решила поступить по-своему – в обход установленной российским законодательством процедуры, и тут же попала в зависимость от правосудия и правоохранительных органов Грузии.





Знают ли об этом ее начальник Александр Чернов и начальник Чернова – председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев?! Конечно, знают, ведь Елена Хахалева уже предоставила в кадровую службу Краснодарского крайсуда свой новый грузинский диплом. А если знают, то не свидетельствует ли это о том, что высшие должностные лица судебной системы России фактически признали верховенство судов Грузии над российскими судами?! И как на это все реагируют президент России, его администрация?





Знают ли Александр Чернов и Вячеслав Лебедев, что грузинские правоохранительные органы сейчас проводят проверку законности решения районного суда Тбилиси, а также всех «доказательств», представленных Еленой Хахалевой в суд? Если не знают, то сообщим им, что поводом для этого стало обращение грузинской общественности с просьбой провести расследование фальсификации доказательств и законности действий грузинского суда, выяснить, на каком основании суд обязал Сухумский государственный университет выдать Елене Хахалевой дубликат диплома, хотя все имеющиеся свидетельства говорят об одном: в грузинском вузе Хахалева никогда не училась.





Последним перипетиям в истории с поддельным дипломом «золотой судьи» была посвящена большая статья, опубликованная недавно в тбилисской газете «Алиа».





Издание напоминает, что общественной группе, которая ведет независимое расследование, удалось найти выпускников Сухумского филиала Тбилисского госуниверситета 1991 года. Они опровергли факт учебы Елены Хахалевой (или Требушной по ее тогдашней фамилии) вместе с ними. То же самое подтвердил бывший ректор Сухумского государственного университета в прошлогоднем интервью «Новой газете Кубани». В действительности Хахалева в период с 1985 по 1991 годы проходила обучение на очном отделении в Кубанском государственном университете по специальности биолога, больше нигде не обучалась и разрешения на получение дополнительного параллельного образования не получала.





Сейчас по делу Елены Хахалевой в Тбилиси работает группа адвокатов, публикация интервью с ними ожидается в ближайшее время в грузинской прессе. Одновременно в Москве состоится большая пресс-конференция, на которой Елена Дрюкова и адвокат Алексей Салмин расскажут о новых фактах, выявленных в ходе расследования.





Между тем к проверке подлинности заведомо фальшивого грузинского диплома Хахалевой уже в ближайшее время может подключиться Интерпол, что выводит историю с грузинским дипломом Хахалевой на международный уровень. Не пора ли российским правоохранительным органам наконец самостоятельно поставить точку в этой затянувшейся истории, или все будут ждать расследования Интерпола в отношении Хахалевой? Может быть российским правоохранителями стоит запросить помощи и коллег из ФБР, как теперь модно говорить?





Не правда ли, абсурдная картина: судья с почти двадцатилетним стажем демонстративно действует вопреки российским законам, в ее отношении идет проверка в Грузии, к расследованию подключается Интерпол, а Елена Хахалева даже временно не отстранена от судейской работы?





Хотя в этом нет ничего удивительного. Елена Хахалева на протяжении всей своей судейской карьеры выносила решения, не имеющие ничего общего с законом и правосудием, и продолжает это делать. Невзирая на постоянные скандалы вокруг ее имени, к ней нет ни одного официального вопроса ни от руководства Верховного суда РФ, ни от Высшей квалификационной коллегии судей. Молчит и комиссия по этике, которую возглавляет председатель Ростовского областного суда Золотарева. Одним словом, молчание этих должностных лиц и круговая порука привели к тому, что Хахалева похоже, вовсю уверовала в собственную безнаказанность.





В чьих интересах Хахалева продолжает штамповать судебные решения, хорошо известно. Один из ее протеже – оставшийся на свободе «казначей» кущевской банды Цапков, криминальный бизнесмен и земельный рейдер Федор Стрельцов. Без покровительства в судах он не смог бы продолжать безнаказанно заниматься земельными захватами в Кущевской. Стрельцов, его подручный юрист Андрей Карпенко, как и Хахалева, похоже, также уверовали в свою безнаказанность, но несколько дней назад о криминальном прошлом Стрельцова напомнило письмо ныне покойного главаря банды Сергея Цапка.





Написанное незадолго до смерти Цапка в краснодарском СИЗО в июле 2014 года, «письмо с того света» произвело фурор в СМИ, ведь давно считалось, что все участники кущевской банды давно понесли заслуженное наказание. Но нет: покойный Цапок напоминает Стрельцову, что тот напрямую участвовал в преступной деятельности банды и лишь чудом не оказался за решеткой.





Дополнила «картину маслом» и самая большая интернет-энциклопедия «Википедия», где также были опубликованы свидетельства участия Стрельцова в банде Цапков и покровительстве ему Елены Хахалевой, и не где-нибудь, а в статье «Массовое убийство в станице Кущевской». Дословно энциклопедия указала следующее : «новый арендатор кущевской земли ЗАО «Маяк» оказался под контролем не инвесторов, а родственников Мартыновой. Они передали землю обратно Фёдору Стрельцову - доверенному лицу Сергея Цапка и Елены Хахалевой, которого следственной группе, расследовавшей массовое убийство, удалось успешно "отмазать"».





В чем же причина такой непотопляемости Елены Хахалевой? Ответ лежит на поверхности: всем прекрасно известно, что сын Елены Хахалевой, бывший депутат кубанского Законодательного собрания Кирилл Хахалев доводится супругом внучке председателя краевого суда Александра Чернова. Формально приличия соблюдены: счастливая пара живет в гражданском браке, не расписываясь официально. Но по факту этот семейный подряд в краевом суде работает уже много лет. Не забудем и о сестре Елены Хахалевой Наталье – судье Арбитражного суда Краснодарского края и члена совета судей Краснодарского края, который проводил проверку Елены Хахалевой.





Очевидно, что всем этим лицам глубоко наплевать на позицию президента России Владимира Путина, которую он заявил на заседании, посвященном 95-летию Верховного Суда РФ: в судах в подчинении друг у друга не могут работать близкие родственники, что помогает избежать конфликта интересов. Кумовство и коррупция судах Краснодарского края стали визитной карточкой этого региона, а сам термин «хахалевщина» означает одно: произвол, беззаконие и коррупция.





В Краснодарском краевом суде за долгие годы сложилась параллельная система правосудия, давно переставшая реагировать на сигналы федерального центра, которые в последнее время становятся все более явными. Подтверждением тому – недавнее задержание ряда высокопоставленных чиновников в Дагестане, которые много лет считали себя выше закона. Как и продажные кубанские судьи, эти люди наносили непоправимый ущерб репутации России, но теперь, надо надеяться, их ждет неотвратимое наказание.





«Я хорошо помню, как вы выехали в Кущевку, как вы работали сутками, принимая людей. Люди верят и хотят справедливости и закона. Ваш визит — заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок. Чтобы люди понимали, что закон — для всех защитник, независимо от достатка, от каких-то других принадлежностей», - обратился на днях врио главы Дагестана Владимир Васильев к главе СК РФ Александру Бастрыкину, прибывшему в эту республику вскоре после задержания высокопоставленных коррупционеров Дагестана.





Новый глава Дагестана Владимир Васильев не случайно напомнил Александру Бастрыкину о трагических событиях в Кущевской в ноябре 2010 года, когда головорезы банда Цапка вырезали в один миг 12 человек, включая женщин и малолетних детей. Тогда именно усилия федерального центра помогли раскрыть преступление и отправить головорезов-Цапков за решетку. Но следователи не довели свое дело до логического завершения: на свободе остались один из самых опасных участников банды Федор Стрельцов и его «крыша», судья Елена Хахалева. Хватит ли мужества сейчас у подчиненных Александра Бастрыкина из Седьмого Главного управления СК РФ провести объективную проверку лжедиплома Хахалевой, а их коллегам – разоблачить оборотня Стрельцова, – ответ на этот и другие вопросы мы узнаем уже скоро.