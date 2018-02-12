 

ГУ МВД Санкт-Петербурга собирается выдать волонтера ДНР киевским властям

Управление ГУ МВД Санкт-Петербурга по вопросам миграции аннулировало вид на жительство в РФ и запретило въезд в страну на три года гражданке Украины, активистке партии «Другая Россия» Ирине Воронцовой. Об этом сегодня сообщает АПН Северо-Запад. Она родилась в Житомире, в 2000-ных годах неоднократно принимала участие в пророссийских акциях на Украине, с 2009 года живет в Петербурге с мужем, гражданином РФ. В 2015 году она отправилась в Донецкую Народную республику в качестве волонтера, занималась гуманитарной помощью, а ее муж Андрей Воронцов воевал на стороне ополчения ДНР в составе бригады «Пятнашка». Воронцов и его супруга (под девичьей фамилией) в итоге оказались в списках печально известного сайта «Миротворец».

6 ноября 2017 года полицейские задержали Воронцову на акции «Другой России», посвященной 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, хотя она лишь стояла в стороне и вела фотосъемку происходящего. На нее составили протоколы об административных нарушениях по ч.5 ст.20.2 и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ, и Кировский районный суд признал Ирину виновной по обеим статьям. После чего питерское ГУ МВД приняло в отношении нее решение о запрете въезда в РФ и аннулировании вида на жительство, несмотря на то, что решения суда на тот момент обжаловались и не успели вступить в законную силу. Также полицейское начальство не учло тот факт, что Воронцова состоит в браке с гражданином России, а разлучение семьи является нарушением неприкосновенности частной жизни по Европейской Конвенции по правам человека.

Депортация Воронцовой на Украину грозит ей статьей за пособничество террористической организации - до 15 лет тюремного заключения. Поэтому Ирина обжаловала действия ГУ МВД в Смольнинском районном суде и параллельно подала ходатайство о предоставлении ей политического убежища в РФ. Завтра, 13 февраля, в 10.00 у нее назначено собеседование на эту тему в управлении по адресу: пр. Римского-Корсакова, д. 39. Формально у Воронцовой есть основания для нахождения на территории РФ, однако на практике известно, что миграционные чиновники зачастую игнорирует положения закона, и есть вероятность, что без привлечения общественного внимания к ситуации Ирина может быть задержана прямо на собеседовании для последующего выдворения на Украину, как это уже не раз бывало с ополченцами Донбасса.

«Другая Россия» обещает, что будет бороться за свою активистку, и просит СМИ, общественные организации и всех неравнодушных людей распространить данную информацию и способствовать тому, чтобы Ирина не была выдана на расправу киевской хунте.
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