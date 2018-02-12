 

В Санкт-Петербурге будут увольнять чиновников из-за недоверия

Власти Северной столицы приняли закон, который дает право избавляться от служащих, заподозренных в коррупции или коррупционных связях. Он начнет действовать уже в марте 2018 года. Соответствующий документ был подписан губернатором города Георгием Полтавченко, который в результате получил возможность увольнять чиновников, утративших его доверие.

Закон определяет основания, по которым чиновника можно уволить со службы, а также делегирует право принятия кадровых решений главе Санкт-Петербурга. Одними из главных оснований для увольнения в связи с утратой доверия являются непредставление декларации о доходах и имуществе, фальсификация декларации, незаконное участие чиновника в коммерческой деятельности, наличие конфликта интересов и непринятие мер к его устранению. 

Ответственность наступает даже в том случае, если чиновник на руководящем посту проигнорирует конфликт интересов у своих подчиненных. Выявлением фактов коррупционного характера будет заниматься кадровая служба органов исполнительной власти.

Напомним читателям, что ранее в России был принят закон, по которому информация о всех чиновниках, уволенных по коррупционным основаниям, будет вноситься в особый реестр, находясь в котором устроиться на работу в госструктуры будет невозможно.

АПН следит за развитием событий. 
 
 

теги: Коррупция Новые законы
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