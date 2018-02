Авторское "право". Кто кому должен?

Зайдите в любой творческий союз, например в союз писателей (тысячи их), в момент пересменки офисных уборщиц. Всюду разбросаны обрывки маек-"алкоголичек", тельников и клочья ваты. Это потому что творческие работники рвут на себе мануфактуру с завыванием: "мы должны-должны получать деньги за свой труд!"

Формулировка и стиль этих ставших глоссолалиями заклинаний (иногда они исполняется в стихах, жестах, красках и лицах) слегка варьируются, но смысл всегда строго один: "автор должен получать деньги за свою работу".

Должен. А это означает только одно: на авторе лежит обязательство.



Автор должен получать деньги, и пусть он их наконец законно получает, не отлынивает и будет готов к наказанию за неисполнение долговых обязательств. За ним числится и растет долг, который он отдает своей продукцией, налогами и лицензированием.

Социальная несправедливость заключается в том, что это долговое обязательство слабо, плохо, негодно подкреплено юридическими актами и организационными мерами.

Пора цивилизованному миру исправить этот атавизм.

Проблему мы рассматриваем _пока_ в строгих рамках предметной области писательского литературного труда. Иные отрасли мультимедийного творчества (музыка, изобразительное искусство, балет, кино, ТВ, декоративное хилерство и эстетическая патанатомическая медицина), альтернативные пластические ремесла (массовизм-затейничество, иллюзионый мерчандайзинг, костюмированный промоушн), акционизм, а также проектирование\внедрение и естественные и противоестественные отправления религиозных ритуалов требуют отдельного исследования и рассмотрения.





Любое право, в том числе и право писать за деньги, узурпировать электоральное внимание, совестить нации, а особенно такие соматические и невротические проявления как жечь глаголом сердца и владеть умами людей, налагают определенные, пусть и не обременительные обязательства.

Права подразумевают наличие обязанностей.

Любой гражданин имеет право писать. Но при отсутствии мандата выданного обществом, у него не должно быть юридической возможности обнародовать написанное в целях получения прямой выгоды. Это важная оговорка, т.к. обнародование счета из прачечной или любовного письма и т.п. не содержит благополучения в своем телеологическом обосновании и должно быть свободно разрешено.



Николай Гаврилович Чернышевский, в своей диссертации посвященной эстетике литературного реализма сформулировал тезис, ставший так актуальным в наше время: "прекрасное есть жизнь".

«Из определения „прекрасное есть жизнь" будет следовать, что истинная, величайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством»

Современные прогрессивные авторы блогов в соцсетях уже хорошо понимают это и ведут свои повествования в тренде эпической фиксации событий повседневности, волевых актов и желаний: мы узнаем от них например, что у блогера чешется подмышка после того как он сытно покакал, следовательно ему хочется сыра запеченного в ананасе и в Хургаду. Возвышенные стандарты потребления, отточенные и проверенные миллионными цитированиями сентенции, мудрость коммунально-бытовых формулировок и филигранные петросятты (парадоксальные интонационные обороты, введенные реформатором русской устной речи Е.В.Петросяном) привели к расцвету искусства речевой инкрустации: современный словесный по... по… поток принято украшать цитатами из Стива Джобса, Эдуарда Асадова, Омара Хайама, Николы Тесла и т.д. жемчужинами житейской мудрости.

Таким образом, современная речь стратифицировалась и диверсифицировалась, разделившись на профессиональную (за которую производитель обязан получать деньги) и бытовую: затратную / бюджетную (грантовую) / бесплатную и поэтому – свободную!





Следовательно, писательский труд должен быть строго лицензирован, цензурирован по местному законодательству и сертифицирован (например, лабораторией качества Литературного Института им. Горького), это даст если не гарантию, то возможность предпосылок к стимулированию добросовестности. Лицензирование производится по категориям речи (проза, поэзия, публицистика и т.п.), литературным направлениям (mouvement littéraire) и жанрам (genre littéraire).

Повторяем: автор - должен. (Получать деньги, и пусть он их наконец законно получает). Но за ним числится и растет долг, который он отдает своей продукцией, налогами и лицензированием.

Правовой и экономический смысл заключен в том, что автор занимал, брал или акцептирует в реальном времени кредит ресурса, тратимого читателем на прочтение или иной вид усвоения его продукции. Автор несет ответственность аналогичную ответственности производителя продуктов питания и средств личной гигиены, т.к. творческая продукция так же участвует в общественном и индивидуальном метаболизмах, их анаболических и катаболических процессах.

А значит, качество продукции нам все более важно, т.к. писательство нелинейно деформирует пространство ноосферы (создает информационное загрязнение, "шум"), так же как вредные (любые не свойственные или превышающие норму естественной среды) выбросы в экосферу.

Квоты на производство коммерческих текстов должны регулироваться по странам и территориям подобно Киотскому соглашению. Страны, обладающие большим ресурсом потребления информации, но меньшим объемом производства могут продавать литературные квоты на специальной бирже странам с обратной ситуацией.

Тем не менее, пусть существуют виды деятельности не попадающие под лицензирование, налогообложение, цензуру и прочие ограничения.

Это продукты с открытым исходным кодом, и в свободном доступе, произведенные под лицензиями Creative Commons, Public Domain, BSD и т.п., включая их коммерческие релизы, но в этом случае все правовые и налоговые обязательства перекладываются на издателей.

То есть, это все продукты, находящиеся в открытом бесплатном доступе, без ограничений на частное некоммерческое использование. Добровольные (и обязательно анонимные) дотации таких проектов также не облагаются налогами.

Краудфандинговые творческие продукты освобождаются от лицензирования, сертификации и налогообложения только в случае гарантии оформления их в public domailn по факту заранее строго намеченного срока окончания творческих работ.

О страховании творческих работ, эмиссии ценных бумаг, IPO\ICO, а также фьючерсах и хеджировании на котировки предметов творческих продуктов поговорим в следующей серии.

============

Об "авторе".



Руководитель лаборатории художественного оформления лифтов сектора любовной фиксации ИСИ В.В.Всемогущин, искусствовед и правовед, издатель трудов по квантовой этике и релятивистской эсхатологии. В художественном творчестве - признанный мастер жанров юмористической хроники, детективной лирики и пищебытового этикезиса. (этикезис [ἠηθικησις] – жанр оформления этикеток и инструкций к ТНП в художественной форме). Выступая на поприще сатирической некрологии и будучи профессиональным историком, специалистом по античной трагедии, владеющим искусством фунеральной хореографии, в 80-90е годы привлекался государственными заказчиками к постановке похоронных балетов.



Иллюстрация: Hendrik Hondius the Elder (1573–1650) Two Bagpipe Players. After Pieter Bruegel