Правительство готовит турнир для не попавших на Олимпиаду спортсменов

Почти тысяча атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Корее, примет участие в соревнованиях по олимпийским видам спорта , которые пройдут в России. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова.





Как заявил чиновник, в соревнованиях примут участие «сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года».





«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время, в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», - приводит слова министра пресс-служба. «Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года», — уточнил Колобков.









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