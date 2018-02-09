 

Правительство готовит турнир для не попавших на Олимпиаду спортсменов

Почти тысяча атлетов, не попавших на зимнюю Олимпиаду в Корее, примет участие в соревнованиях по олимпийским видам спорта, которые пройдут в России. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова.

Как заявил чиновник, в соревнованиях примут участие «сильнейшие спортсмены, осуществлявшие подготовку к Олимпийским зимним играм 2018 года».

«Наша задача сейчас максимально оказать поддержку российским спортсменам. В ближайшее время, в феврале, марте и апреле пройдут соревнования по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, а именно: бобслей, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек, конькобежный спорт», - приводит слова министра пресс-служба. «Соревнования пройдут в нескольких городах России: столице Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи, Коломне, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске, Санкт-Петербурге. Нам важно предоставить возможность спортсменам показать результаты четырехлетней подготовки и оказать финансовую поддержку потенциальным победителям и призерам Олимпийских зимних игр 2018 года», — уточнил Колобков.

Напомним читателям, что ранее глава государства Владимир Путин принес извинения российским спортсменам за допинговые скандалы. Одним из главных виновников происходящего, из-за которого пришлось извиняться президенту, является бывший министр спорта, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олимпиада Спорт
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Сборной РФ запрещено использовать национальную символику на Олимпийских играх
» Сборная РФ отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года
» Международный спортивный арбитраж не допустил российских легкоатлетов на Олимпиаду
» В Приамурье начали готовить первых в российской армии женщин-танкистов
» Дмитрий Медведев встретился с олимпийской сборной России
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Падение повстанцев

Падение повстанцев

КНДР и ход по-русски

КНДР и ход по-русски

Трамп сказал - Трамп сделал

Трамп сказал - Трамп сделал

Допинг-тест для олигархов из России

Допинг-тест для олигархов из России

Всесметающее оружие слабых

Всесметающее оружие слабых

Стрекоза и муравей

Стрекоза и муравей

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Правительство готовит турнир для не попавших на Олимпиаду спортсменов

  • 15:39
  • 222

Сталин и домик

Принимать ставки на результаты выборов в России могут запретить

  • 18:35
  • 521
Падение повстанцев

Падение повстанцев

ГИБДД запретили штрафовать пьяных судей и отбирать у них машины

  • 12:19
  • 873

Ни минуты покоя...

  • 14:18
  • 671
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru