Сталин и домик

«Предвыборные» новости тем временем продолжают радовать.





Собчак продолжает набирать антирейтинг. На этот раз она «не увидела угрозы для России со стороны НАТО». Ну то есть вот конкретно сейчас. Ну вот самое подходящее время изображать из себя глупого иностранного шпиона. Начинаешь думать – жаль, что баба Лера умерла. Сейчас бы она очень пригодилась для тех же дел.





Грудинин, конечно, тоже всячески украшает собой. Он теперь всячески топит за Сталина и в интерьвью Дудю поносит некие чёрные силы, которые «пытаются вбить клин в наше советское прошлое». Ах, давайте быстренько забудем прошлое, особенно – что делали красненькие. Ну а комедия «смерть Сталина» - это всё равно что на Иисуса Христа посягнуть и на грудинискую бабушку.





Я, конечно, понимаю, что у Грудинина сложные отношения с прошлым. Потому что домик в Испании у него всё-таки нашли. В хорошем месте – фрукта, моречко. Но вот когда ему задают вопрос о недвижке, Грудинин вспомнил о Сталинградской битве. Типа – не будем о скучном настоящем, давайте о славном прошлом. «Так у вас есть недвижимость за границей или нет?» - «А я вам говорю, сегодня день памяти Сталинградской битвы, мы тут открыли памятную доску маршалу Полякову». И дальше – виляния задом по поводу того, на кого домик записан.





И что самое главное – скрывать-то зачем? Ну домик в Испании. Это ж не путинские таинственные дворцы. Ну есть у него домик. Ну живёт там его семья. Все поняли бы. Какой же русский не любит домик в Испании? К чему эти вихляния, уводящие вдаль недоговорки и Сталинградская битва-то? Ну ГАДОСТНО же получилось. Прикрыл свою недвижку костями героев Сталинграда. Гениальный ход, нечего сказать. Если бы у Грудинина были реальные соперники, они бы вцепились в это и трепали – трепали.





Причём я думаю, что это уже он сам выплясывает. Потому что в каждом советском «хозяйственнике» сидит твёрдое убеждение: «я – вор, меня надо расстрелять». Что, естественно, не мешает воровать как не в себя – «хоть поживу, хоть детишкам достанется». Причём даже те, кто особо-то ничего и не украл, всё равно чувствуют так же. Отсюда, кстати, и «Сталина не трогайте» растёт, и прочие диковинные полипы душевной чистоты.



