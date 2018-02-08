Принимать ставки на результаты выборов в России могут запретить

Российское Министерство финансов предлагает запретить букмекерам принимать ставки на результаты выборов и референдумов. Об этом сегодня сообщается на сайте проектов правовых актов.





В частности, в проекте закона говорится, что в пунктах приема ставок букмекерских контор и тотализаторов могут быть заключены пари, которые относятся к результатам спортивных соревнований, скачек на ипподроме, а также итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний, а также результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом. «За исключением итогов голосования, результатов выборов, референдума в период соответствующих избирательных кампаний и кампании референдума, проводимых в России, либо результатов и событий, которые иным образом связаны с такими выборами, референдумом», — говорится в предлагаемой к рассмотрению версии закона.





Представитель Минфина прокомментировал происходящее, заявив, что проект закона не связан с выборами президента в марте 2018 года. Главной задачей, по мнению чиновника, является «ограничение событийности во избежание использования букмекерских структур для проведения азартных игр».





АПН следит за развитием событий.



