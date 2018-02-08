 

ГИБДД запретили штрафовать пьяных судей и отбирать у них машины

Вступил в силу новый приказ МВД №948, который уточняет правила общения работников ГИБДД с водителями. Полномочия сотрудников ДПС в отношении представителей судейского корпуса, независимо от их "состояния", были существенно сокращены: теперь у судей запрещено отбирать автомобили, проверять на опьянение и даже составлять на них административные протоколы.

Отметим, что ранее Правила, касающиеся теперь судей, действовали в отношении прокуроров. 

В случае правонарушения со стороны представителей власти сотрудникам ГИБДД следует написать рапорт на имя начальника, который должен будет передать его в надзорное ведомство, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

«Правоприменение объективно сталкивается с тем, что молодые следователи и судьи регулярно теряют голову, садятся пьяными за руль, а ДПС сделать с ними ничего не может. Полицейский должен защищать жизнь и здоровье граждан по закону "О полиции". О какой защите может идти речь, когда нетрезвый водитель продолжает находиться за рулем? Здесь явное противоречие между ведомственным актом и федеральным законом», — цитирует газета интервью с депутатом Госдумы Вячеславом Лысаковым.

Кроме того, новые поправки также запрещают сотрудникам ГИБДД требовать административного ареста для водителей, которые отказались предоставить свою машину в чрезвычайной ситуации. 

Еще одним дополнением является сокращение количества причин, по которым можно останавливать подозрительные машины: тормозить автомобили, подходящие под ориентировки, теперь запрещено.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Коррупция
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