ГИБДД запретили штрафовать пьяных судей и отбирать у них машины

Вступил в силу новый приказ МВД №948, который уточняет правила общения работников ГИБДД с водителями. Полномочия сотрудников ДПС в отношении представителей судейского корпуса, независимо от их "состояния", были существенно сокращены: теперь у судей запрещено отбирать автомобили, проверять на опьянение и даже составлять на них административные протоколы.





Отметим, что ранее Правила, касающиеся теперь судей, действовали в отношении прокуроров.





В случае правонарушения со стороны представителей власти сотрудникам ГИБДД следует написать рапорт на имя начальника, который должен будет передать его в надзорное ведомство, сообщает сегодня газета «Коммерсант».





«Правоприменение объективно сталкивается с тем, что молодые следователи и судьи регулярно теряют голову, садятся пьяными за руль, а ДПС сделать с ними ничего не может. Полицейский должен защищать жизнь и здоровье граждан по закону "О полиции". О какой защите может идти речь, когда нетрезвый водитель продолжает находиться за рулем? Здесь явное противоречие между ведомственным актом и федеральным законом», — цитирует газета интервью с депутатом Госдумы Вячеславом Лысаковым.





Кроме того, новые поправки также запрещают сотрудникам ГИБДД требовать административного ареста для водителей, которые отказались предоставить свою машину в чрезвычайной ситуации.





Еще одним дополнением является сокращение количества причин, по которым можно останавливать подозрительные машины: тормозить автомобили, подходящие под ориентировки, теперь запрещено.





АПН следит за развитием событий.



