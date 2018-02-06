 

Следственный комитет ожидает смена руководства или упразднение

СК РФ ожидает смена руководства или упразднение, сообщает сегодня телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. Журналисты обратили внимание на то, что глава государства Владимир Путин и руководители кремлевской администрации отказались от визита в итоговую коллегию Следственного комитета.

Стоит отметить, что за прошедшие несколько лет президент также не посещал коллегию, однако несколько раз виделся лично с главой СК РФ Александром Бастрыкиным после заседания. Последний раз подобная встреча имела место в начале 2015 года. По информации источников «Дождя», в графике Путина на ближайшее время переговоры с Бастрыкиным не запланированы.

Собеседники телеканала также сообщили, что руководство Следственного комитета находится в подвешенном положении. В связи с этим, летом должна произойти либо реформа следствия, и функции ведомства будут распределены между другими силовыми структурами, в том числе МВД, Генпрокуратурой и ФСБ, либо СК переподчинят Генпрокуратуре.

Еще один вполне возможный вариант - это отставка Бастрыкина. Источник «Дождя» в силовых структурах утверждает, что проблемы Бастрыкина связаны с недовольством руководства страны низкими показателями эффективности силового ведомства.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры
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