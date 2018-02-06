КНДР и ход по-русски

Начавшийся в прошлом году кризис в отношениях КНДР и США, очевидно, будет продолжаться ровно до тех пор, пока одна из сторон не капитулирует. Оба режима весьма устойчивы, но если мы уже неоднократно видели падение коммунистических диктатур, то в кардинальные перемены в первой державе мира верится как-то не особо. Но пока идёт перепалка на словах, и проводятся контрольные запуски ракет и учения, Россия оказывается главной пострадавшей от конфликта, в котором она не занимает чью-либо сторону – из-за неиспользованных возможностей.

Мы, естественно, не можем оказывать очевидную поддержку ни США, ни КНДР. Американцам – потому что ставим под угрозу удара наши дальневосточные территории, а северным корейцам – рискуя непонятно ради чего навлечь очередные санкции и получить новое обоснование для вражды с Западом. Стоит заметить, что даже Китай, рассматривающий режим в КНДР как наиболее дружественный в Восточной Азии, понял, что поддержка Ким Чен Ына обернется как торговыми, так и политическими издержками для Поднебесной, и поспешно свернул свою поддержку Пхеньяну. Россия 14 октября, заметим, выполняя резолюцию Совета безопасности ООН, присоединилась к санкциям против КНДР. Посему все обвинения Трампа в адрес Москвы беспочвенны – даже если он и знает что-то от спецслужб о торговле нефтью и лесом РФ с КНДР, пусть выложит это на стол, – иначе все сказанное американским президентом выглядит как домысел.

Но и сейчас, максимально отстранившись от участия в американо-корейском противостоянии, мы несем репутационные потери, во многом из-за неумения вести фронтальные дипломатические атаки. Москве следовало бы чаще проводить параллели между режимами в Пхеньяне и Киеве – и один, и другой носят явно антидемократический и милитаристский характер. К тому же информация о поставках ракетных двигателей украинскими заводами «Южмаш» северным корейцам так документально и не была опровергнута, а это наглядное доказательство того, что одна диктатура питает другую. Если в Вашингтоне хотят видеть какую-то более активную позицию в корейском кризисе, пусть откажутся от военной поддержки Незалежной. Россия ведь не поставляет винтовки противотанковые комплексы Пхеньяну? Если нет, так почему европейскому брату КНДР можно получать такую помощь? Вопрос риторический.

Еще один нюанс американо-корейского конфликта, о котором редко вспоминают в Москве – это Япония. В Токио намерены пересмотреть военную доктрину государства в связи с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Это стоит рассматривать с двух сторон: и как стремление японцев воспользоваться американским потенциалом для развития собственной оборонной мощи, так и желание получить большую свободу действий по отношению к другим странам Восточной Азии, уйдя от американской опеки, носящей в большей степени военный, нежели экономический характер. В Вашингтоне могут пойти на некоторые послабления для Японии, но постараются удержать Страну восходящего солнца в своей орбите влияния. Для России же стратегический интерес заключается в отрыве Японии от союза с американцами. Чисто прагматически мы способны предложить Токио гораздо больше, нежели США: технологическое сотрудничество в обмен на ресурсы. Это основа для широчайшего геополитического партнерства. Японцы заинтересованы в дружественной, или, по крайней мере, невраждебной Северной Кореи, в то же время единая Корея противоречит их интересам как сильный соперник за влияние в Восточной Азии, хотя мощный Сеул представляет меньшее зло, чем постоянная ядерная угроза от Пхеньяна.

России следует всегда помнить, что нет ничего вечного, и тем более нет вечных коммунистических идеократических режимов. Нельзя исключать, что когда-нибудь (скорее, при другом руководителе) северокорейский режим пройдет реформацию и станет похож на современный китайский или кубинский. Политические реформы в обмен на российские товары – чем это не решение проблемы для страны, страдающей от голода? Пока же, несмотря на то, что кровь здесь, в отличие от Украины и Сирии, так и не пролилась, Северная Корея остается самой взрывоопасной точкой на планете, воистину претендуя на роль главного нарушителя спокойствия и «сосредоточения зла».

Кстати, стоит задуматься: а нужно ли американцам устранение северокорейского режима? Ведь после краха СССР Пхеньян стал главной угрозой коллективному Западу и «мировой демократии» - из северных корейцев даже сделали противников Джеймса Бонда («Умри, но не сейчас», 2002). Что это как не раздувание из изолированной азиатской страны, пусть и обладающей ядерными боеголовками и ракетами-носителями, державы планетарного масштаба. Если Северная Корея будет стерта с лица земли, чем американская пропаганда будет пугать своих граждан и миролюбивых европейцев? Разрешение проблемы воинственности Северной Кореи Россией и вовсе станет страшным сном американских политиков – влияние Москвы на Корейском полуострове и на Японию возрастет неимоверно.

Кажется, японцам и южным корейцам есть над чем задуматься.