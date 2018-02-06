 

Центризбирком допустил до выборов восемь человек

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что все восемь кандидатов в президенты, сдавшие вовремя свои подписи, будут допущены до выборов. В дальнейшем этот список уже не будет меняться.

«Главная интрига, о которой спорили последние месяцы — о том, сколько будет кандидатов, фактически разрешилась», — заявила чиновница.

Таким образом, бюллетень для голосования будет содержать в алфавитном порядке восемь фамилий: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Все формальности, связанные с регистрацией кандидатов в президенты, будут завершены 8 февраля.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ Центризбирком РФ
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APN.ru