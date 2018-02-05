 

Спекулянты на ЧМ-2018 объявлены вне закона

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018, сообщает агентство «Интерфакс». Наказание вводится за реализацию билетов или документов, которые дают право получать билеты, без оформления специального договора с ФИФА, а также за установку спекулятивной стоимости билетов и продажу подделок.

Виновным в таких нарушениях будет грозить штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости реализуемых билетов либо от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Должностных лиц будут наказывать еще сильнее: штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Для юридических лиц спекуляция на спортивном мероприятии обойдется и вовсе в круглую сумму: штраф составит от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Футбол
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