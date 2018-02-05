Спекулянты на ЧМ-2018 объявлены вне закона

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018, сообщает агентство «Интерфакс». Наказание вводится за реализацию билетов или документов, которые дают право получать билеты, без оформления специального договора с ФИФА, а также за установку спекулятивной стоимости билетов и продажу подделок.





Виновным в таких нарушениях будет грозить штраф в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости реализуемых билетов либо от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.





Должностных лиц будут наказывать еще сильнее: штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета либо от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.





Для юридических лиц спекуляция на спортивном мероприятии обойдется и вовсе в круглую сумму: штраф составит от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.





АПН следит за развитием событий.



