ФСБ усиливает контроль над российским интернетом

По имеющейся статистике, в прошедшем 2017 году в Рунете ежедневно в среднем блокировались 244 страницы. Каждые шесть дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые восемь дней выносился приговор к реальному лишению свободы за размещенную в интернете информацию.

В общей сложности за прошлый год было зафиксировано 115 706 фактов ограничения свободы в сети интернет, абсолютное большинство из них (более 110 тысяч) связаны с блокировкой и фильтрацией контента, а также с запретом информации по различным основаниям. Об этом сегодня публикует свой материал газета "Ведомости", ссылаясь на ежегодный доклад международной правозащитной группы «Агора» .





"Виден значительный рост доли и числа подследственных ФСБ дел об оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК), а также части дел о призывах к экстремизму, следствие по которым также ведет ФСБ. С 2013 г. количество уголовных дел по ст. 205.2 увеличилось более чем в 20 раз, в то время как дел по ст. 280 и ст. 282 стало лишь вдвое больше. И если в 2014 г. доля приговоров за публичные высказывания по делам, которые вела ФСБ, составляла 18%, а в 2015 г. даже снизилась до 16%, то в 2016 г. таких дел стало уже 21%, а в первом полугодии 2017 г. и все 30%", - говорится в опубликованном докладе. Правозащитники утверждают, что максимальное давление на всемирную паутину в прошлом году оказывала ФСБ





Любопытно, что произошло резкое перераспределение веса статей за «экстремизм» в общей статистике уголовного преследования пользователей, которое показало усиление аппаратной мощи ФСБ и понижение роли Следственного комитета и МВД. Эту тенденцию подробно описали в своем докладе руководители международной «Агоры».





С января 2018 года в России начал действовать новый закон об идентификации пользователей в интернет-мессенджерах: дешифровка личной переписки и идентификация пользователей стали главными аспектами обеспечения нацбезопасности. При этом функция контроля над российским сегментом интернета продолжает плавно переходить от Роскомнадзора, в руки прокуратуры и органов госбезопасности. Как полагают эксперты, в 2017 году был поставлен абсолютный рекорд по числу законодательных инициатив, направленных на усиление контроля в сети над пользователями.





Отметим, что чиновники Роскомнадзора не раз отмечали, что занимаются выполнением лишь технических функций, исполняя принятые решения силовых или судебных ведомств.





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