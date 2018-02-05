 

Центробанк как агент экономической деструкции

Редакция АПН неоднократно высказывалась о негативной роли ЦБ РФ в различных аспектах воздействия на российскую экономику. Не можем не заметить, что это, конечно же не помогло как-то исправить ситуацию. Собака лает - караван идёт. Именно этим неформальным принципом руководствуется ведомство "Урагана Эльвиры", осуществляющее молниеносное разрушение российской финансовой инфраструктуры.
 
Ну и, в самом то деле, какие вообще могут быть об общественной критике, о прессе, когда на кону стоят триллионы рублей, которые можно спустить в унитаз, занимаясь поддержкой тонущих бывших частных банков...
 
Однако, апетит приходит во время еды и системные действия ЦБ по рейдерскому захвату чужого финансового бизнеса начали спускаться вниз по пищевой пирамиде. Как говоря в народе, не банком единым жив чиновник российского ЦБ.
 
Ведь есть и иные участники экономики, или, как называют их юристы, "хозяйствующие субъекты". Отработав методы сбора денег на банкирах, Центробанк приступил к их отбору у обычных организаций и, даже, физических лиц.
 
Масштаб проблемы еще не осознан обществом до конца, хотя первый звоночек в виде массового финансового террора против мелких ООО и ИП, которым весь прошедший год с подачи Центробанка блокировались счета под предлогом "подозрительности операций" уже прозвучал.
 
В ближайшее время мы намерены начать публикацию обзора практических действий ЦБ, направленных на уничтожение совершенно посторонних ему организаций. Сама по себе постановка вопроса выглядит дикой - но... у нас сложилось серьёзнейшее впечатление о том, что функционеры ЦБ действуют по принципу "посыпать дустом, чтобы тут жизни не было" - иначе происходящее объясняется с трудом.
 
Прозвучавшие на ряде каналов Telegram обвинения контролируемого Центробанком АСВ в том, что Агентство вместо защиты интересов вкладчиков лишенных лицензии банков массово подаёт в суд на тех из них, кто выводил из своих банков деньги до банкротства банков... с требованием вернуть их - прекрасно вписываются в парадигму.
 
Ты думаешь это - твой зуб? Нет, это даже не мой зуб. Это - его зуб! - как бы говорит Центробанк и его подразделения жителям нашей страны.
 
Редакции АПН только и остаётся, что приступить к методичному описанию этого буйства.
 
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