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Так ли сильно борцы с SJW и прочей буржуазной ересью отличаются от SJW и прочей буржуазной ереси?



Порой не так сильно как хотелось бы.



Начнем с того, что и те и те, при полном отсутствии понимания о том что такое классовая борьба, коммунизм, марксизм и все прочее действительно левое, минуты прожить не могут чтоб не потрендеть на "левые”, как им кажется, темы.





Одни такие: "Эй мы любим геев и ненавидим белых, поэтому мы левые марксисты!”



Другие такие: "Эй, эти долбаные леваки устраивают притеснения по цвету кожи, и полу! Развели везде толерантность и гомогеев. Прям как в проклятом совке!”





Я то, отсталый коммуняка, думал что левые это те кто за общество без социальной сегрегации и эксплуататоров. Но SJW и их оппоненты, срывая глотки объясняют мне что "левые” это те кто за гомотрах и против белых мужиков. А гейпарады, этническая преступность и лживая буржуазная пресса, это "совок” и возвращение 37го.



Мне остается только охреневать с этой параллельной реальности.





Причины подмены левых на это говно, мне понятны.



Совсем не рептилоидам нужно подменить борьбу за действительное социальное и расовое равенство, на "неповорачивающуюся стрелочку”, обратный расизм и фемнацизм.



Вспомните кому врагами были настоящие левые. Против какой эксплуатации и чьего расизма они боролись?



Да, я говорю о буржуях. Капиталистах. Империалистах.





А теперь взглянем как на SJW, так и на их противников.





Первые хоть и называют себя, с какого-то хрена, марксистами и че-то там лепечут про 1%, залупаются на кого угодно кроме буржуев. Они будут защищать "права” сношающихся однополо, нелегальных эмигрантов, мультяшных персонажей, да, еклмн, кого угодно! Но не пролетариев. Простой работяга, для них в первую очередь белый мужик, угнетатель. Капиталисты им интересны только как отдельные вайнштейны. Капиталистическая система этих "марксистов” вполне устраивает. Они активно пользуются капиталистической прессой, капиталистическими законами, и тусуют по вполне себе капиталистическим кампусам капиталистических универов.





Вторые вообще оплот правых консерваторов. Чтоб критиковать долбанашек из SJW, и не ввернуть че нить про "совок”, "Сталина” и "большевиков”? Ха, не в их смену! Если первые трендят что они левые, эти абсолютно честны в том что они правые. Да вот они-то точно за капитализм, "килл комми фор моми” и за наклейки с флагом конфедератов на бампер. Если вчера они были за то что "вонючие нигеры знали свое место” и "бог покарал гомосеков”, то сегодня они кричат о том что "Видели этих леваков?! Понятно что мы были правы!?”



Что будет завтра, если маятник качнется? Правильно. Они просто заменят SJW. И станут рассказывать нам что стрелочка она конечно поворачивается… Но только один раз!





И те и другие даже не разные стороны одной медали. Они одна и та же сторона медали. Медаль эта называется капитализм. И за рамки капитализма не одни не другие не готовы и полшага шагнуть. Там простирается суровый холодный и неуютный для них мир, Совсем не "маня”. В этом мире китайские коммунисты печатают для них футболки с лозунгами. Там настоящие африканские негры не доживают до совершеннолетия, целыми странами, из-за войн, постапока и спида. Женщины которые не хотят, но вынуждены носить, этот "символ феминизма”, хиджаб, гибнут по приговору суда, за то что их изнасиловали. Оттуда лезут нелегальные эмигранты, вооруженные правительствами капстран. Но до этого всем борцам по обе стороны, купленной по скидке в супермаркете, баррикады нет дела!



Ведь ещё не все герои мультиков обвинены и защищены!





Что ж, развлекайтесь, пока можете, детишки. Мне самому ваши развлечения не чужды. Не вопрос. Вот только не стройте из себя знатоков классовой борьбы. Ладно?





Кстати отдельно хочется сказать про отечественных косплееров обоих этих движений.



Надеюсь никому не надо объяснять, что у нас тут свой колорит. При всех глобальности современной западной культуры, и того что мы живем теперь в капстранах, до нас эти разборки доходят в основном в виде анекдотов.



Да, нам уродуют импортные фильмы, игры и комиксы. И мы вынужденно имеем с этим дело, так как эти ниши у нас забиты в основном импортной продукцией.



Но у нас нет социальной поддержки у SJWшников. Бешеный принтер наших законодателей работает как раз в пользу консервативных капиталистов. Да и народ не подготовлен для их поддержки.



С народом вообще все сложно. При назревшей и даже кое-как поддерживаемой властями реставрации советской надстройки (Сталин, космос, Великая Отечественная) им демонстрируют капиталистических феминисток, и говорят "от это левые и коммунисты!” Какую кашу этот диссонанс заваривает в голове простого обывателя представить не трудно. Да и представлять не надо. Мы ежедневно наблюдаем в том же интернете толпы "монархистов за Сталина” против "коммунистов за путина”. У нас тут своя атмосфера, да.





В этом раскладе все буржуйские терки доходят до нас через узкое горлышко нелокализованных трансляций импортных новостей. Их вполне объемно можно описать как "Никсельпиксель VS Вертолет”.



При этом у одной стороны своего контента полторы брошюры и три ролика на ютубе, а вторые и вовсе не парятся, ограничиваясь в основном копипастами непереведенных скриншотов из импортных твитеров.



Во всем остальном это довольно точный карго-косплей.





Так и живем.