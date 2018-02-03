Это не коллектив выживания:

1.Коллектив, чем-либо полезный только меньшинству членов.

2.Коллектив, для которого важнее всего некие внешние цели, идущие в разрез с интересами выживания членов коллектива.

Именно таковы многие тоталитарные секты, близкие к ним псевдообщественные объединения, финансовые пирамиды и пр..

Коллективность, навязываемая советской властью, также не предполагала коллективов выживания. Советский коллектив был заточен под выполнение конкретных целей и контроль за своими членами. И достижение целей и контроль осуществлялся по своей сути в пользу руководства, а не отдельных членов коллектива или коллектива как целого.

С оной стороны, цели, поставленные властью, достигались (например, выход в космос). С другой стороны, такие коллективы привели к резкому взлёту «контрольной функции», что, например, выразилось в различных формах доносительства с разными последствиями в разные периоды существования советской власти.

Что, в свою очередь, привело к обвальному росту индивидуализма, ослаблению социальных связей. «Всё это» началось ещё в советское время.

Лучшие черты советских коллективов, по которым ностальгируют их бывшие члены, проявились по двум причинам: если власти было важно именно регулярно достигаемые цели, то она могла ограничить «контрольную функцию», позволить советскому коллективу приобрести некоторые функции коллектива выживания; в коллективе были люди, ещё заставшие настоящие коллективы выживания, либо воспитанные их членами. После ухода таких людей атмосфера в советских коллективах стала резко ухудшаться, а потом и рухнул Советский Союз…

Ряд коллективов по своей сути и не должны быть коллективами выживания, по крайней мере, большую часть времени. Это коллективы, по своей сути предназначенные для достижения целей, не имеющих отношения к выживанию именно этого коллектива. Но значимых для выживания общества в целом, его защиты, сохранения идеалов и духовных ценностей.

Например, это воинские части и монастыри. В отличие от коллективов выживания, они не ставят своей целью физическое воспроизводство, рождение детей.

Воинская часть должна выполнять боевые задачи, т.е., стремиться к достижению конкретной поставленной цели. Конечно, современная военная доктрина справедливо предполагает минимизацию потерь, т .ч. и потому, что людей, пригодный для ведения военных действий, в наше время весьма немного, нередко они «на вес золота». Однако выполнение боевых задач в рамках воинской части в целом ценностно более значимо, чем выживание её членов. Иначе этим людям лучше оставаться в тылу.

Хотя в ряде случаев воинская часть должна действовать как коллектив выживания, например, тогда, когда очередная боевая задача либо выполнена, либо невыполнима. В таких условиях задача воинского коллектива – выживание как можно большего числа бойцов.

Цель монастыря – служение трансцендентному, тому, что не от мира сего. И это служение гораздо важнее интересов процветания и существования монастыря как элемента земного мира. Если мирские интересы некий монахов или монастыря как учреждения ставятся выше служения трансцендентному – существование монастыря теряет смысл. Например, он довольно быстро начинает дискредитировать религиозные идеалы, распространённые в этом обществе.

Точно также в случае появления предполагаемого научного монастыря достижение научных открытий для него гораздо важнее, чем комфортность существования, самоутверждение, как отдельных учёных, так и структуры в целом.

Хотя и монастырь в ряде случаев может и должен выступать как коллектив выживания, например, в своих мирских, хозяйственных и социальных функциях, в случае серьёзных трудностей, угрозы существования монастыря.

Государство также не является коллективом выживания. Прежде всего, потому, что оно призвано защищать интересы всех граждан. А коллектив выживания состоит из людей, лично знакомых и регулярно взаимодействующих друг с другом. Но в случае серьёзной угрозы и или необходимости быстро осуществить масштабный проект государство, где хорошо налажено социальной взаимодействие между людьми и материально-техническая инфраструктура, может некоторое время действовать как единый коллектив выживания.

Таким образом, ряд групп и воображаемых сообществ людей, которые не являются коллективами выживания по своей сути, в ряде случаев, ситуативно должны выполнять их функции.