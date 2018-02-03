Втёрся в доверие

Тут я у себя в Фейсбуке вижу цитаты из свежего Грудинина. Который признался, что «не всю правду говорит».





Вопрос Грудинину: Вы были на передаче "Эха Москвы” на прошлой неделе и вы сказали там, что в кампании будете говорить правду, но не всю правду. Что вы имели в виду? Мне казалось, что вы будете высказывать платформу КПРФ…





Ответ Грудинина: Мы объединили огромную группу граждан: монархисты с коммунистами, интернационалисты с националистами. Нам главное не растерять сторонников, приобрести как можно больше наших соратников, поэтому вы своей маме или жене тоже не всё рассказываете. Поэтому… Это такая жизнь, не надо никого пугать, надо просто консолидировать общество.





Собственно, Грудинин после монолога про объединение ужа с ежом и монархистов с коммунистами мог бы и не говорить, что врёт. Потому что такое объединение без вранья невозможно. Это я говорю как свидетель (и пару раз участник) таких объединений. Последний раз ровно за эту задачу брался стрелковский К25. Который не оправдал надежд ровно по этой причине: из-за попытки «всех соединить». Ибо в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Ну и лебедя с им присущим раком и щукой тоже никто не отменял.





Это не значит, что такие объединения вообще невозможны. Под конкретную и понятную задачу могут объединяться кто угодно с кем угодно. Скажем, если в Москве власти вдруг захотят поставить памятник Бандере (ну мало ли), против этого легко объединятся и коммунисты, и монархисты, и даже некоторые либералы придут. То же самое – по поводу какой-нибудь закрываемой больницы, тут все собраться могут. Но речь идёт о ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ. То есть о выборе человека, который будет определять политику России в течении ближайших шести лет. Если на это не надеяться, зачем тогда вообще поддерживать Грудинина? Хотя я слышал такой вариант: надо всем поддерживать самого значимого антипутинского кандидата, просто чтобы Путин узнал, что его не все любят. В чём от этого польза отечеству, я так и не понял.





Однако к теме. Что мы наблюдаем? Грудинин вполне сознательно сообщает избирателям, что он программу КПРФ не разделяет. Но не может об этом говорить, так как выдвигается от КПРФ. Причём речь идёт не о мелких вопросах, а о чём-то очень существенном.





О чём же? Догадаться нетрудно. Достаточно посмотреть программу КПРФ. Где чёрным по белому прописано ни что иное, как РЕСТАВРАЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЦИАЛИЗМА, причём в самом что ни на есть кондовом виде – включая «советы», государственную собственность на средства производства и прочие прелести.





Тут какой-нибудь правоверный марксист сказал бы, что Грудинин, будучи классическим «буржуем», чей бизнес завязан на Россию, ничего подобного не хочет. И хотеть не может. У него вроде как 5 миллиардов. Рублей, к сожалению, а не долларов, но всё равно ведь хорошо. Ну и зачем ему социализм?





И это было бы даже правдой. Однако обещать-то можно что угодно, язык-то не отвалится. Коммунисты крестьянам землю обещали – а потом отобрали всю. Какие проблемы? Вот и Грудинин мог бы рвануть на себе рубаху и пообещать отдать всю свою собственность в общенародное пользование.





Однако он этого делать не собирается. Почему?





Я думаю, потому что у него есть задача РЕАЛЬНО собрать процентов двадцать голосов. А двадцать процентов населения Российской Федерации, при всех ужасах нынешней жизни, обратно в колхоз НЕ ХОЧЕТ. При огроменном запросе на социальную справедливость и государственную заботу. Это вот да, да, а в колхоз вот нет, нет. А если человек начнёт ВСЕРЬЁЗ оглашать программные тезисы КПРФ, он получит голосов процентов пять-шесть; десять - много.





В этом-то и заключается тот самый маленький секрет, о котором Грудинин «не говорит». То есть о котором «сказал, что не говорит». Типа – «сами догадайтесь».





Однако интересно, как Грудинина воспринимают правоверные коммунисты?





Вероятно, самые умные из них в ближайшее время они начнут задавать ровно один вопрос: «куда смотрел Геннадий Андреевич?»





Нет, ну лично Зюганова они оправдают. Как обычно. Люди, состоящие в партии с ТАКИМ вождём, оправдают кого угодно и за что угодно. Думаю, обойдутся советской мантрой «втёрся в доверие». Хотя возникает законный вопрос – что это за вождь, которому так несложно втереться в доверие. Что, про Грудинина ничего не было известно? Кто такой, откуда (из ЕР, на минуточку), какие скандалы вокруг него? В интернете нельзя было посмотреть? Э?





Но тут встаёт и и следующий вопрос – где молодые кадры КРПФ, где смена?





PS. Единственный деятель левого движения, который получил с ситуации хоть какой-то профит – это Удальцов. Теперь он может сказать, что он – честный коммунист, через Грудинина пострадавший.



