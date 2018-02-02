ЦИК РФ обнародовала данные о финансировании кампаний кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ опубликовала сегодня обновленную информацию о финансировании избирательных кампаний кандидатов в президенты, продолжающих предвыборную гонку . Сведения о финансах избирательных фондов по состоянию на 31 января 2018 года доступны на сайте ЦИКа.





Любопытно, что в новых данных по-прежнему нет сведений о спонсорах Ксении Собчак, хотя телеведущая уже несколько раз обещала предоставить эту информацию. Напомним, что российское законодательство обязывает кандидатов раскрывать информацию о своих спонсорах, которые пожертвовали более 200 тысяч рублей.





Общая сумма собранных кандидатами денег составляет 1,03 млрд рублей, из которых потрачено 391 миллион.





Больше всех денег собрал Владимир Путин, который исчерпал свой лимит в 400 миллионов. Павел Грудинин собрал 92,6 миллиона, Владимир Жириновский — 305,9 миллиона, Максим Сурайкин — 854 тысячи, Ксения Собчак - 97 миллионов, Борис Титов — 74,8 миллиона, Сергей Бабурин — 6,6 миллиона, Григорий Явлинский — 25 миллионов рублей.





АПН следит за развитием событий.



