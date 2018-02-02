В Лондоне могут начать проверку недвижимости вице-премьера Шувалова

Международная организация Transparency International требует от властей Великобритании начать проверку законности приобретения недвижимости некоторых зарубежных политиков в Лондоне. В частности, речь идет об элитных апартаментах первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова стоимостью более 11 млн фунтов. С текстом заявления можно ознакомиться на сайте организации.





31 января в Великобритании начал действовать «Запрос о состоянии имущества непонятного происхождения» (Unexplained Wealth Orders), который позволяет властям арестовывать имущество на сумму более 50 тысяч фунтов, если владелец не может предъявить доказательства того, что оно было приобретено легально.





Кроме господина Шувалова , проверки и аресты могут ожидать лондонские активы, предположительно принадлежащие семье президента Азербайджана, бывшему ливийскому генерал-майору, главе парламента Нигерии и экс-премьер-министру Пакистана.





Как заявил оппозиционер, апартаменты с 2003 года были записаны на офшоры Central Cove Ltd и Trident Trust. В августе 2014 года недвижимость была переоформлена на российскую компанию Sova Real Estate, которая в свою очередь принадлежит Шувалову и его супруге Ольге. Напомним читателям, что еще в 2015 году глава ФБК Алексей Навальный опубликовал расследование о недвижимости Шувалова в Лондоне стоимостью более 680 миллионов рублей.





В декларации Шувалова указана квартира в Великобритании площадью 483 кв. метров, но отмечается, что она арендована до 2018 года. Представители ФБК, ссылаясь на выписку из земельного реестра, утверждали, что первый вице-премьер «приобрел эту квартиру у своего собственного офшора» за сумму, которая более чем в 75 раз больше задекларированного дохода Шувалова.

Не трудно догадаться, что никаких действий или комментариев со стороны российских властей после публикации расследования не последовало.





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