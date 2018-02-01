Письмо с того света, или почему казначей Цапков Федор Стрельцов избежал наказания

В распоряжении журналистов оказались возможные доказательства участия казначея Цапков Федора Стрельцова в преступной деятельности ОПГ. Об этом сегодня публикует свой материал общественно-политическая сетевая газета Jacta





Громкое «кущевское дело» банды Цапков неожиданно получило продолжение через несколько лет после того, как основные участники банды были осуждены. Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский потребовал возобновить расследование по заявлению Николая Гордика о вымогательстве и мошенничестве, совершенных Федором Стрельцовым, чья роль в преступной деятельности банды до последнего дня оставалась в тени.





Информация о настоящей роли Федора Стрельцова, ведавшего финансовыми потоками банды, не была секретом ни для жителей Кущевской, ни для самих правоохранителей и следователей. Но по ряду причин, прежде всего общественного резонанса, следственные органы в тот период сосредоточились лишь на самом тяжком преступлении – массовом убийстве, в котором Стрельцов формально не участвовал. Даже губернатор Ткачев заявил, что, мол, здесь такого, так живет вся страна. Это обстоятельство позволило казначею банды отделаться легким испугом, все эти годы выдавая себя за респектабельного бизнесмена со связями типа скандально известной судьи Елены Хахалевой и начальника отдела СЭБ Управления ФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова.

Стрельцов тщательно наблюдал за сообщениями СМИ о своей персоне, с помощью своих пиар-менеджеров из краснодарского еженедельника «ЮГ Таймс» Андрея Кошика и Марины Тугаевой, а также различных Интернет-ресурсов формировал облик спонсора и благодетеля Кущевской, продолжая при этом совершать все новые и новые преступления. О преступлениях Стрельцова и безнаказанности за содеянное неоднократно заявляли публично потерпевшие Гордик Николай, Дзюба Алла, АО «Маяк», ООО «Кубань-Агро 2010», Коробкин Юрий, ООО «ДВВ-Агро», Гурдисов Борис, ОАО «Россельхозбанк», ООО «Аргус», Лесная Виктория и другие.





Поэтому как сенсацию встретили журналисты появление документов, проливающих свет на истинное лицо кущевского «мецената», а по совместительству держателя «общака» банды Сергея Цапка – Федора Стрельцова, тем более, что они, как предполагается, написаны собственноручно главарем банды незадолго до смерти в краснодарском СИЗО.





Ниже мы приводим текст письма без каких-либо редакций.

«Привет, Федя, решил тебе написать, прежде чем принять решение. Хочу тебе немного рассказать о том, почему ты остался на свободе.





Федя, я тебе не угрожаю и не шантажирую, но ты не думай, что я глупый и не понимаю всех ваших замутов. Конечно, когда я сидел в Осетии, я не владел информацией [прим. - Сергей Цапок находился в СИЗО города Владикавказа до ноября 2013 года, после чего был переведен в СИЗО №1 Краснодара, где и умер 7 июля 2014 года]. Если бы я знал все то, что сейчас знаю, я бы тебе вломил по полной и ты бы сидел напротив. Но я считал тебя порядочным человеком и не стал этого делать. А вот ты даже земли «Артекса» обрабатывал [прим. – весной 2012 года структуры Федора Стрельцова забрали бывшие земли самого Цапка, находящиеся в обработке у ООО «Артекс-Агро»]. И если ты считаешь, что делаешь одолжение Анжеле [прим. – супруга Сергея Цапок – Анжела Мария Цапок], то ты ошибаешься. Если бы не вы с Ваней Колесником и его дочкой, то никто б не трогал предприятие ни одно, ни другое [прим. – цапковские предприятия ООО «Артекс-Агро» и ООО «ЮгАгротехника». Иван Колесник – отец Светланы Мартыновой, бывшей кущевской судьи и подруги Цапков, в настоящий момент находящейся под арестом по делу о мошенничестве]. Это Анжела тебя спасает от последствий, которые тебя ожидали после того, как я дождусь решения из Москвы. Но она с тобой договорилась о сумме, которая устроила, и я, конечно, решил не писать на тебя и не сдавать. Теперь ты эту сумму ломаешь пополам, а это неправильно. Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, но я за тебя и слова не сказал.





Хочу тебе сказать, что Славе дали 20 лет только из-за Вовы Алексеева показаний [прим. - Вячеслав Цеповяз, глава крупного кущевского хозяйства «Слава Кубани» и Владимир Алексеев, он же «Вова Беспредел», приговоренный к пожизненному заключению]. Я за него и слова не говорил. А теперь подумай, что будет, если я начну говорить за наши дела. Советую тебе почитать статью 159/4 часть [прим. – «Мошенничество», лишение свободы до 10 лет], 209/2 часть [прим. – «Бандитизм», лишение свободы до 15 лет]. Когда было следствие в Осетии, там был следователь Бородин. Так вот, что он мне только не предлагал: чтобы я ему рассказал за холдинг [прим. – Группа компаний «Север Кубани» (40 тыс.га), принадлежавшая банде и возглавляемая Фёдором Стрельцовым], чтобы я дал показания на тебя, что ты один наследовал банду. Ведь Славе [дали] 20 за то, что по показаниям Вовы он получил банду.





Бородин мне подсовывал досудебное соглашение, и если бы я его подписал, то не получил бы пожизненно, но я должен был полностью рассказать за холдинг [прим. – ГК «Север Кубани»] и за твои дела в Ставрополе и наши совместные дела. Но, как видишь, я получил пожизненно, а ты на свободе. Или ты думаешь, что тебя не за что сажать? Я, конечно, хотел написать после решения с Москвы. Тем более, когда увозили из Осетии, пришел Бородин и сказал: «Сергей, если ты надумаешь, то можешь мне всегда написать. Это не Краснодар, здесь все по-другому».





Но ты, Федя, вовремя договорился с Анжелой. И что получается? Ты снова играешь в свою игру. Федя, у тебя дети, у меня тоже дети, и ты вместе с другими лишаешь моих детей всего. Так вот, Федя, если ты не отдашь еще столько же, то есть в общем 300 [прим. - млн рублей] это с учетом, что ты мне так и не отдал деньги за холдинг [прим. – ГК «Север Кубани»], и с учетом того, что ты говорил по поводу в части Анжеле с «Артекса», то я, Федя, дам на тебя такой расклад, что ты ох…шь и никто тебе не поможет. Тем более, это подтвердится документально. Я-то знаю, где нужно смотреть. Тем более, Бородина очень интересовали твои дела в Ставрополе.





Ты думаешь, что ты продал холдинг [прим.- ГК «Север Кубани»] и все? Нет, документы остались, и это твои грехи, за которые ты будешь отвечать, мне-то уже все равно срока не добавят. А ты сядешь, и это я тебе обещаю, если не поступишь порядочно. А твой новый компаньон Гриша [прим.- Григорий Кудря], на которого ты ссылаешься, будет просто хлопать в ладоши, ведь все достанется ему, когда тебя посадят. А Бородин это сделает с великим удовольствием. Ты не думай, что Ваню и его дочку не коснется, на них тоже есть достаточно, что написать и подтвердить. Я вообще не знаю, вы просто все ох…шие, вы же все имели со мной дела. Если я этого не сказал в Осетии, то теперь меня ничто не останавливает. Да еще и Вова Дзюба [прим. - бывший совладелец холдинга «Север Кубани»] бегает со своими предложениями, чтобы я написал сам за «Север Кубани». А он-то достался тебе, там ты вообще лидер. Но если ты хочешь, давай проверим, ты просто скажи Анжеле: нет, и я тогда буду писать Бородину. Он меня заберет в Осетию, и посмотрим, сколько тебе придется выкинуть денег, если, конечно, они тебе помогут. И тогда ты поймешь, какую сделал ошибку, когда будешь сидеть в камере и при этом лишишься всего. Твоя судьба в твоих руках. Для меня рассчитаешься правильно – хорошо, и я за тебя забуду; нет – тоже неплохо, буду сотрудничать со следствием, может, и снимут пожизненное. Поэтому думай, и я жду ответа до следующего свидания с Анжелой.





Я знаю, сколько стоит Анжелино предприятие [прим. - ООО «Юг-Агротехника», перепроданное Стрельцовым Ф. бывшему заместителю Ткачева А.Н. – Вадиму Лукоянову, арестованному в 2015 году за махинации с реконструкцией сочинских электросетей]. И ты знаешь, поэтому прекрасно понимаешь, что не проиграешь, и сумма в 300 [прим. – млн. рублей] никак не завышена. Тем более вы с «Артекса» качнули, так что имей совесть. И не вздумай Анжелу подставить - я за тебя забуду. Напишу только за Ваню и его дочку. Не думайте, что все закончилось. Не советую тебе хитрить, а там как пожелаешь. Все в твоих руках: подумай, что тебе будет дешевле – поступить порядочно или выбираться из тюрьмы».

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Комментарий журналиста:





Уже первые слова предполагаемого письма Цапка напоминают Стрельцову о том, что вскоре после ареста основных участников банды за зверское убийство 12 человек, включая женщин и детей, в ноябре 2010 года он должен был оказаться рядом со своими подельниками, и что следствие активно интересовалось Федором Стрельцовым, но, увы, не срослось – Стрельцова спасла случайность, смерть (а была ли она случайна?) автора письма.





О том, что и как происходило в жизни члена банды Федора Стрельцова, какие преступления и с кем он совершил в период с 2006 по настоящее время, кто является его сообщником, бизнес-партнером, покровителем в судах, прокуратуре, правоохранительных и следственных органах, читатель сможет узнать в ближайшее время.

Первая публикация - Общественно-политическая сетевая газета Jacta



