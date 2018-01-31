 

Закон о запрете анонимности в мессенджерах будет отложен

Минэкономразвития выпустило бюллетень с отрицательными отзывами на порядок идентификации пользователей мессенджеров, предложенный Минкомсвязи. Сегодня об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Предложенный ранее порядок взаимодействия состоял в следующем: оператор связи предоставляет мессенджеру информацию о наличии или отсутствии в базе абонента, а Роскомнадзор, в свою очередь, требует заблокировать пользователей, которые распространяют запрещенную информацию. Требования Роскомнадзора должны быть выполнены в течение суток.

Специалисты, критикующие предложенную схему, утверждают, что такой тип регулирования может вынудить мессенджеры платить операторам связи за идентификацию пользователей. При этом сами операторы могут развивать собственные сервисы обмена сообщениями и создавать невыгодные условия для мессенджеров-конкурентов. В связи с этим, в закон необходимо внести пункт о том, что сотовые операторы будут идентифицировать пользователей бесплатно.

Более того, в Google Talk, Skype, Confide и Ansa абонентский номер не требуется, поэтому идентифицировать пользователей этих мессенджеров по предложенной схеме невозможно в принципе.

Ранее проект Минкомсвязи также критиковали МТС, МГТС и «Яндекс», представители которых полагают, что такой механизм приведет к многочисленным нарушениям прав пользователей.

Напомним, что поправки к закону «Об информации» об идентификации пользователей мессенджеров должны были вступить в силу уже с 1 января 2018 года, однако до сих пор не заработали в полном объеме. На данный момент мессенджеры обязаны идентифицировать пользователей по телефонному номеру. Для этого между оператором связи и сервисом обмена сообщениями заключается договор, однако правила взаимодействия между ними так и не были утверждены.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет Новые законы
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APN.ru