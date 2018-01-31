 

Лишенных Игр спортсменов ждут отдельные соревнования и «олимпийские премии»

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и провести отдельные соревнования для олимпийцев, которые были отстранены от Игр в Пхенчхане. Кроме того, глава государства потребовал обеспечить вознаграждение победителей этих соревнований на уровне не менее «олимпийских премий». Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — сообщил журналистам Песков.

По словам пресс-секретаря, президент также поручил решить вопрос с проведением специальной рекламной кампании этих соревнований. О сроках проведения спортивных мероприятий и о возможном участии иностранных спортсменов пока не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Олимпиада Санкции
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Российскую команду могут отстранить от зимних Олимпийских игр 2018 года
» МОК поддержал дисквалификацию российских спортсменов
» Российская Федерация окажет самопровозглашенной Донецкой народной республике гуманитарную помощь
» Президент МОК призвал отказаться от бойкота Олимпиады в Сочи
» Владимир Путин разрешил иностранным спортсменам въезжать в Россию без виз
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Допинг-тест для олигархов из России

Допинг-тест для олигархов из России

Всесметающее оружие слабых

Всесметающее оружие слабых

Стрекоза и муравей

Стрекоза и муравей

«Куда уехал «Минск»?

«Куда уехал «Минск»?

XXIII зимние Олимпийские Игры, Пхёнчхан: оставшиеся вопросы

XXIII зимние Олимпийские Игры, Пхёнчхан: оставшиеся вопросы

К приезду Владимира Путина в Казань

К приезду Владимира Путина в Казань

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Закон о запрете анонимности в мессенджерах будет отложен

  • 20:58
  • 105

Лишенных Игр спортсменов ждут отдельные соревнования и «олимпийские премии»

  • 17:15
  • 126
Допинг-тест для олигархов из России

Допинг-тест для олигархов из России

Московский штаб Навального парализовали массовые аресты и посадки

  • 23:34
  • 512

В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

  • 15:00
  • 743

Прием подписей за кандидатов в президенты закончится через 2 дня

  • 12:30
  • 383
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru