Лишенных Игр спортсменов ждут отдельные соревнования и «олимпийские премии»

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и провести отдельные соревнования для олимпийцев, которые были отстранены от Игр в Пхенчхане. К роме того, глава государства потребовал обеспечить вознаграждение победителей этих соревнований на уровне не менее «олимпийских премий». Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





«Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — сообщил журналистам Песков.





По словам пресс-секретаря, президент также поручил решить вопрос с проведением специальной рекламной кампании этих соревнований. О сроках проведения спортивных мероприятий и о возможном участии иностранных спортсменов пока не сообщается.





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