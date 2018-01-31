Допинг-тест для олигархов из России

29 января Министерство финансов США опубликовало долгожданный «кремлевский доклад» - список лиц, близких к президенту РФ Владимиру Путину. В списке оказались 210 человек, в том числе 114 чиновников и 96 олигархов. Министерство финансов, как выяснилось, подошло к составлению списка формально – оно включило в него всех высших чиновников Администрации президента РФ, правительство РФ в полном составе, начиная с премьера Дмитрия Медведева, а также российских олигархов из списка «Форбс».

Формально кремлевский доклад не означает, что против его фигурантов будут введены санкции. Однако Минфин США уже обещает, что в течение месяца будут озвучены новые антироссийские меры. Таким образом, доклад является подготовительным этапом к введению новых санкций и эффективным инструментом давления на Россию, особенно в ходе переговоров о реализации Минских соглашений, которые идут сейчас между представителем США Волкером и помощником президента РФ Сурковым.

Любопытно, однако, взглянуть на кремлевский доклад с неожиданной стороны. Со стороны Олимпиады. День в день с выходом кремлевского доклада информатор ВАДА Родченков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину было прекрасно известно о специальной допинг-программе, разработанной для Олимпийских игр в Сочи. Дескать, только президент РФ мог дать указание ФСБ принять участие в создании системы нарушения антидопинговых правил.

В ответ на это президент Путин назвал Родченкова придурком и преступником. По словам российского лидера, "Теперь поймали этого придурка Родченкова... Послушайте, у человека явно проблемы и с законом - он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", - сказал глава государства на встрече с доверенными лицами в Москве.

Тем самым антидопинговый скандал, вылившийся в отстранение российской сборной от Олимпиады в Пхенчане, получил продолжение. Теперь в нарушении антидопинговых правил обвиняются не только российские спортсмены и ФСБ, но и сам глава государства.

Очевидно, что мы имеем дело с продуманной стратегией развития данного скандала. Сначала МОК принял решение отстранить от Олимпиады НОК России и российскую сборную, разрешив принять участие в Олимпийских играх только отдельным «спортсменам из России». Затем было заявлено, что спортсменам не будет позволено демонстрировать российскую государственную символику, использовать цвета российского национального флага. Дальше – больше. Было принято решение, что флаг России спортсмены могут вывешивать только в спальне. А затем МОК и вовсе отстранил часть российских спортсменов от Олимпиады, даже не ссылаясь на то, что они виновны в употреблении допинга. Просто в стиле «ну не нравишься ты мне». При этом было особо подчеркнуто, что отстраненные в последний момент спортсмены не обязательно принимали допинг.

И 30 января, в качестве вишенки на торте, прозвучало обвинение в адрес лично Владимира Путина. Понятно, что на этом дело может не закончится. При желании речь может идти о изоляции российского спорта в целом. Раз уж в России, по мнению Запада, создана государственная система допинга, то российские спортсмены могут подвергнуться санкциям в любом виде спорта – просто по факту происхождения.

Теперь вернемся к кремлевскому докладу. В нем очень много общего с олимпийским кейсом. Доклад очерчивает «кремлевскую команду». Которая, надо полагать, принимала «допинг» за счет связей с президентом Путиным. Это дает Западу достаточные основания для того, чтобы подвергнуть санкциям любого фигуранта списка.

Значит, вместо «сборной» российских предпринимателей и чиновников, действующей под национальным флагом и представляющей страну, мы получим очередную «сборную кремлёвских олигархов из России», которых обвинят в применении «допинга», заставят отказаться от гражданской принадлежности. И принять новые, унизительные правила игры. Например, тот факт, что все «кремлевские олигархи из России» будут находиться под тотальным надзором с правом немедленной конфискации активов. Разумеется, это только предположение. Но российских олигархов и чиновников можно в полном составе посадить под колпак и использовать против них презумпцию виновности, как уже сделано в отношении «спортсменов из России».

Тем самым ситуация вокруг отстранения российской сборной от Олимпиады в контексте кремлевского доклада выглядит как тест на способность России сопротивляться унижению и официальному переводу российского государства и российских граждан в статус неполноценных.

Следует отметить, что тест этот успешно пройден. Российские спортивные власти, а также руководство страны продемонстрировали, что готовы выполнять любые указания Международного олимпийского комитета, какими бы унизительными они не были. Тем самым была создана почва для раскручивания по аналогичной схеме и кремлевского доклада. То, что вместо спортсменов в нем чиновники и бизнесмены, особой роли не играет.

Так что, если наша гипотеза верна, в ближайшее время команду «кремлевских олигархов из России» может ждать выборочная дискриминация. Затем кто-то из них не выдержит и станет делать заявления по сценарию Родченкова. И мы получим поражение в правах не просто российской олимпийской сборной, но и всего делового и политического сообщества России на международной арене.

Будем наблюдать.