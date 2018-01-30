В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с инициативой о вводе процедуры обязательной регистрации мобильных телефонов после покупки.





Таким образом бизнесмены планируют создать список из "белых", "серых" и "чёрных" телефонов, сообщает сегодня газета "Коммерсант". Белые пополнят списки аппаратов, ввезённых легально, серые - это гаджеты, временно не запрещённые для использования, а чёрные - запрещённые для использования телефоны.





Если предложение будет узаконено, то после покупки телефона его владелец обязан будет зарегистрировать его по IMEI (международному идентификатору мобильного оборудования).





В свою очередь, импорт смартфонов из-за рубежа будет регулироваться следующим образом: раз в год можно будет зарегистрировать один аппарат бесплатно, второй импортный аппарат обойдётся в $20, каждый следующий — в $30. Если покупатель не сможет подтвердить легальность покупки гаджета, то ему придётся раскошелиться уже на $40.





В настоящий момент все предложения по этой инициативе направлены во временную комиссию Совета федерации по развитию информационного общества и лично министру "Открытого правительства" Михаилу Абызову. Отметим, что часть вопросов по регулированию мобильного рынка России уже обсуждалась ранее в Совете федерации.





АПН следит за развитием событий.



