Россия продолжает стремительное падение в демографическую яму

Об этом сегодня сообщает на своем сайте Росстат. За прошедший 2017 год рождаемость в Российской Федерации уменьшилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом с января по декабрь 2016 года.





Этот показатель является минимальным за последние 10 лет, - меньшее число новорожденных было зафиксировано в далеком 2007 году (1,61 млн человек). Как уточняют чиновники Росстата, в прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек, что на 203,4 тыс. меньше, чем годом ранее.





Смертность по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 63,6 тыс. человек, до 1,824 млн. Убыль населения в 2017 году достигла 134,4 тыс. человек, тогда как в 2016 году отмечался прирост населения на 5,4 тыс. граждан.





Росстат также опубликовал данные о количестве зарегистрированных в 2017 году браков - оно увеличилось на 63,9 тыс. до 1,0497 млн. Однако при этом на 3,1 тыс. возросло и число разводов — до 611,4 тыс.





Стоит отметить, что в России вот уже 4 года подряд снижается рождаемость, а в прошедшем 2017 году произошел самый настоящий демографический обвал.





АПН следит за развитием событий.



